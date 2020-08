Suomeen siirretään lähes 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa Välimereltä lähiviikkoina – "Suurin osa voisi olla Suomessa syyskuun lopussa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomeen on tulossa lähiviikkoina vajaa 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Kyprokselta.

Kreikan pakolaisleireiltä tulee noin 25 henkilön ryhmä ja Kyprokselta siirretään yhteensä 14 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä, kertoo sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen Maahanmuuttovirastosta (Migri).

Hallitus päätti helmikuussa ottaa vastaan yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren maista. Heistä yhteensä 111 tulee Suomeen Kreikasta, 30 Kyprokselta ja 28 Maltalta.

– Nyt näyttää siltä, että suurin osa turvapaikanhakijoista voisi olla Suomessa syyskuun lopussa ainakin tämänhetkisen suunnitelman mukaan, Airiainen sanoo.

Tähän mennessä Kreikasta on saapunut Suomeen yhteensä 50 alaikäistä turvapaikanhakijaa ja Kyprokselta 16 yksinhuoltajaperheiden jäsentä

Heinäkuun alussa Kreikasta siirrettiin Suomeen 24 ilman huoltajaa olevaa lasta, joista suurin osa oli afganistanilaisia ja 10–16-vuotiaita. Elokuun alussa saapuneen toisen ryhmän 26 turvapaikanhakijalla on samankaltainen tausta: enemmistö on kotoisin Afganistanista ja iältään 13–16-vuotiaita.

Airiaisen mukaan lähiviikkoina saapuvasta kolmannesta ryhmästä kerrotaan enemmän, kun he ovat tulleet Suomeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Neljäs ja viimeinen ilman huoltajaa olevien alaikäisten ryhmä siirretään Kreikasta alustavasti syyskuun loppupuolella. Lisäksi Kreikasta siirretään Suomeen 11 yksinhuoltajaperheiden jäsentä.

Heinäkuun lopussa Kyprokselta siirrettiin Suomeen yhteensä 16 turvapaikanhakijan ryhmä, joka koostui viidestä yksinhuoltajaperheestä.

Airiaisen mukaan mukana oli tyttöjä ja poikia aina vauvoista lähtien sekä heidän yksinhuoltajavanhempiaan korkean turvallisuusriskin maista. Tarkempia tietoja ei kerrota, koska pienen ryhmän yksityisyyttä halutaan suojella.

Lähiaikoina saapuvat 14 alaikäistä ilman huoltajaa ovat viimeinen ryhmä Kyprokselta.

– Nyt myös Maltalla on operaatio käynnissä, mutta tarkkaa päivää ei ole tiedossa. Sieltä on aluksi tulossa reilu parikymmentä yksinhuoltajaperheiden jäsentä, Airiainen kertoo.

Lisäksi Airiaisen mukaan Italiasta on tulossa Suomeen yhteensä kuusi henkilöä, mutta aikataulu on vielä auki.

– Alustavasti kaikki ovat yksinhuoltajaperheiden jäseniä, mutta vielä ihan kaikki henkilöt eivät ole tiedossa.

Airiaisen mukaan turvapaikanhakijoiden siirrot ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Koronavirus ei ole myöskään päässyt leviämään pakolaisleireillä, kuten on pelätty.

Turvapaikanhakijat testataan koronaviruksen varalta ennen Suomeen siirtymistä, ja he ovat saapumisensa jälkeen kahden viikon ajan karanteenimaisissa oloissa.

Suomessa testataan vain ne, joilla on oireita. Koronatestin tulos on ollut negatiivinen kaikilla tähän mennessä saapuneilla.

Ensimmäiset Kreikasta tulleet kaksi ryhmää on jo siirretty alaikäisten vastaanottokeskuksiin ympäri Suomen. Lentokentällä turvapaikanhakijoita vastaanottanut Airiainen kertoo, että lapset ja nuoret ovat suhtautuneet positiivisesti siirtoon.

– Päällimmäinen olotila on ollut helpotus ja onnellisuus siitä, että on päässyt Suomeen ja tietää nyt, mitä tulevaisuudelta odottaa. Kovasti he odottavat koulunkäyntiä. Ensimmäinen ryhmä kysyi heti lentokentällä, milloin he pääsevät kouluun.

Airiaisen mukaan koronatilanteen pahentuminen Euroopassa ei vaikuta turvapaikanhakijoiden siirtoihin.

– Alun perinkin keväällä päätettiin, että siirtoja aletaan tehdä koronatilanteesta huolimatta. Jo silloin operaatio pohjautui sille, että tilanne on paha ja on koronaa. Varotoimet ovat jo olemassa ja suojavälineitä käytetään saavuttaessa.

Maahanmuuttovirasto on saanut Välimeren alueelta tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen 12 miljoonaa euroa EU-tukea.