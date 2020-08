Perhossa puolen hehtaarin maastopalo – Ilman ohikulkijan hälytystä palo olisi voinut levitä laajemmalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhossa on käynnissä maastopalo. Palopaikka on lähellä Kuusijärveä, Keski-Suomen maakuntarajan tuntumassa. Paloalue on puoli hehtaaria metsää.

Paloa sammuttamassa on useampi yksikkö Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren palolaitokselta. Palo on todennäköisesti syttynyt ukkosenilmasta, arvioi päivystävä palomestari Joonas Nuolioja.

Palo ollaan saamassa hallintaan ja sammutustöissä menee arvion mukaan pari tuntia.

– Onneksi paikalla sattui olemaan ohikulkija, joka teki hälytyksen. Muuten palo olisi voinut levitä laajemmalle alueelle, Nuolioja kertoo.