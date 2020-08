Keskipohjanmaan viiniarvio: Takuuvarmaa uudessa pakkauksessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hardys Nottage Hill Sauvignon Blanc 2019 muovipullo, Australia, 9,98 €

On kaksi valkoista rypälettä, joista saa lähes perusvarmasti kohtuullista viiniä aikaiseksi. Riesling ja Sauvignon Blanc ja kumpikin on myös aika helposti tunnistettavista. Australialainen Hardy’s on tehnyt Sauvignon Blancille myös uuden, erikoisen pakkauksen. Litteä muovipullo sisältää normaalin määrän, mutta on kevyempi ja vie vähemmän tilaa. Tosin se on omituisen näköinen, jollei suorastaan ruma. Mutta helpompi pakata mukaan reissuun.

Sinänsä viinin tuoksu on ihan sitä mitä pitääkin, vahvaa sitrusta, greippiä, karviaista ja mustaherukan lehteä. Tuoksussa on voimaa ja hapokkuutta, joka lupaa aika paljon.

Maku myös lunastaa suurimman osan tuoksun lupauksesta. Sitrus, karviainen, erittäin hapahko omena ja ehkä pieni persikan täyteläisyys loppumaussa, tyypillinen Australian lisäosa. Maku on myös runsaan hapokas ja voimallinen, mutta silti tietty hienostuneisuus puuttuu. Chevitse-lohen kanssa toimii ihan hienosti ja samoin vuohenjuuston, kuitenkin ruuan kanssa havaitsee, että jälkimaku ei olekaan niin pitkä ja runsas kuin pitäisi. Toisaalta, ei ole kallis, pakkaus on erilainen ja sisältö kohtuullinen.