Ilari Tapion kolumni: "Ei oo" on ollut yksi kesän menekkituotteista – pulaa on ollut sahoista, veneistä, pyöristä ja jopa pakastimista

Ostin akkukäyttöisen ketjusahan rautakauppaketjun myymälästä. Sitä ei ollut hyllyssä, joten tuote pantiin tilaukseen. Myyjä arveli sahan olevan noudettavissa viikon kuluttua.

Ei ollut. Tilauksesta on nyt kuukausi, enkä ole vieläkään saanut sahaani. Myymälässä pahoiteltiin tilannetta ja kerrottiin, että maahantuojalla on suuria toimitusvaikeuksia. Akkukäyttöisistä moottorisahoista tuli kesällä yllätyshitti.

Kollegalta kuulin, että myös pakastimista on pulaa. Ilmeisesti kotimaassa lomailu ja runsaat sadot innostivat suomalaiset rakastamaan ja pakastamaan marjoja siihen malliin, että kauppa ja teollisuus eivät pysyneet kylmässä kyydissä mukana.

Toinen kollega jatkoi puutelistaa. Markkinoilta on kuulemma ollut vaikeaa löytää muun muassa tiettyjä rakennustarvikkeita, polkupyöriä ja retkeilyvarusteita sekä veneitä ja veneilytarvikkeita. Myös sup-laudat ja kelluvat uimalelut ovat olleet kiven alla. Marjapoimureiden loppuminen on jo itsestäänselvyys.

Niin se käy.Yhden epäonni on toisen onni.

Maaliskuun koronastopista asti olemme saaneet lukea uutisia elinkeinoelämän ja kaupan – varsinkin erikoiskaupan – valtavista vaikeuksista. Uutiset ovat tuskaisen totta, mutta kolikon toisella puolella poikkeuksellinen kesä on tuottanut myös voittajia.

Kriisi tuli kaikille osapuolille yllätyksenä. Siihen ei osattu varautua, mikä on saattanut harmittaa myös sitä vähemmistöä, jonka liiketoiminnalle korona antoi kasvusysäyksen. Kuumaa rautaa olisi voinut takoa tuloksekkaamminkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiettyjen tuotteiden kauppa on käynyt senkin vuoksi, että tavalliseen tapaan työssä käyvillä kuluttajilla on ollut aikaisempaa enemmän aikaa ja rahaa. Koko perheen kahden viikon etelänlomaan edelliskesänä huvennut 8 000 euroa on nyt käytetty investointeihin kotona ja kotimaassa.

Myös palveluistaon ollut pulaa.

Kun yritin heinäkuun loppupuolella varata autolle huoltoa, sain kuulla seuraavan vapaan ajan löytyvän elokuun 20. päivän paikkeilta.

Ruuhkan kerrottiin johtuvan sekä autonasentajien kesälomien aiheuttamasta normaalista patoumasta että koronakriisin poikimasta epänormaalista huoltotarpeesta. Autoilijat ovat kiertäneet Suomea 80 kesäpäivää kuin Phileas Fogg maailmaa Jules Vernen romaanissa.

Soitot kahteen muuhun autohuoltoon vahvistivat tilannekuvan. Toiseen kärryn olisi saanut neljän viikon ja toiseen viiden viikon päästä.

Kolmas kollega kertoi koettaneensa saada ruohonleikkurinsa huollettua tutussa pienkonekorjaamossa. Se ei onnistunut, koska yrittäjä oli kesälomalla.

Kollega arveli yrittäjän bisnesvainun olevan jossain määrin hukassa. Kesällä lomaileva ruohonleikkurikorjaaja tuo mieleen jouluksi Balille matkustavan joulukuusikauppiaan.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.