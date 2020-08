Lukijan mielipide: Maalaisjärkeä koronatestaukseen

Koronan uuden aallon taittamiseen tarvitaan sekä rohkeutta tehdä asianmukaisia ja ajantasaisia toimintalinjauksia että yksilön vastuullista käyttäytymistä. Lisäksi ohjeistuksen tulee olla yksiselitteistä ja selkeää, viime viikon sirkusmainen tapa ei ole hyväksyttävää.

Toista korona-aaltoa torjutaan alueellamme maskisuosituksella sekä korostamalla huolellista käsihygieniaa ja turvavälejä. Pääkaupunkiseudulle ja ulkomaille matkustamista kannattaa välttää. Mitä kattavammin tähän sitoudutaan, sitä paremmat ovat tulokset.

Jonoutunut koronatestaus murentaa testaa-jäljitä-eristä -strategiaamme. Uusia vahvoja linjauksia vaativat niin testausaseman järjestelyt, lisähenkilökunnan palkkaus kuin tarvittavan tutkimuslaboratorion kapasiteetin varmistaminen.

On sekä yksilön oikeusturvaa loukkaavaa että taloudellisesti kestämätöntä jonotuttaa ihmisiä testin tekemiseen ja/tai vastauksen saamiseen. Jos julkinen sektori ei kykene vastaamaan testaustarpeeseen, pitää päättäjiltä löytyä rohkeutta satsata lisäresurssien hankintaan yksityiseltä sektorilta.

Akuutin koronataudin testauksessa näyte otetaan nenänielutikulla, jo sairastetun taudin vasta-aineiden toteaminen verinäytteestä. Tässä tilanteessa toimintakapasiteetti kannattaa kohdentaa akuuttiin testaukseen. Drive-in testaukset ja negatiivisen tuloksen ilmoittaminen tekstiviestillä on hyväksi havaittu toimintamalli. Positiivinen tulos ilmoitetaan soittamalla ja kerrotaan samalla jatko-ohjeet.

Ruuhkautunut testitilanne on venyttänyt omaehtoista karanteenia jopa viikkoon, joka on täysin käsittämätön tilanne. Tällainen käy kalliiksi työpaikoille, sillä seurauksena on mittava määrä pitkiä työstä poissaoloja. Osalla omaehtoisessa karanteenissa oleville etätyömahdollisuus helpottaa tilannetta, osalla se on sula mahdottomuus.

Omaehtoisen karanteenin pitkittyminen on katastrofaalinen pien- tai yksinyrittäjälle, jonka työtä ei voi siirtää etänä toteutettavaksi. Tällaisia yrittäjiä ovat esimerkiksi hieroja, kampaaja ja kosmetologi. Jokainen karanteenipäivä on pois tulosta, mutta menot, esimerkiksi vuokranmaksu, ei odota.

Koronatestiin pitää päästä vuorokauden kuluessa, ja testituloksen pitää olla valmis vuorokauden sisällä testin ottamisesta. Valtio on luvannut rahaa testikapasiteetin kasvattamiseksi, mutta hallituksen päätöstä ei voi jäädä passiivisesti odottamaan.

Joustava testaus on saavutettavissa, jos kapasiteetin määrätietoinen nostaminen aloitetaan nyt ja heti. Tähän tarvitaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin täysi panos.

Kyllikki Anttila

varapuheenjohtaja,

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry