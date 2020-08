Pietarsaaressa oraalla jalkapallobuumi – FF Jaron katsojakeskiarvo lähenee jo taannoisten liigakausien lukemia.



Pietarsaaren Jaro keikkuu jalkapallon miesten Ykkösen sarjataulukossa kakkostilalla ja seuralla on muitakin ilonaiheita. – Katsojakeskiarvomme kauden neljästä kotiottelusta on noin 1 400, mikä on sarjan korkein ja lähellä huonompien liigakausiemme keskiarvoja, laskee Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga.