Pohjanmaan Kokoomus kannanotossaan: Piilotteleeko hallitus tarkoituksella velkakelloa?

Pohjanmaan Kokoomus tiedottaa olevansa huolissaan hallituksen toimista, joilla hämärretään Suomen todellista velkamäärää. Keskustelu velanotosta on pyritty vain hiljentämään ja vääristämään perusteluilla, että muutkin valtiot velkaantuvat samaan tahtiin, toteaa Pohjanmaan Kokoomus julkilausumassaan.

– Suomi velkaantuu ennätystahtia. Valtionvelka on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut ja velan määrä ylittää tänä vuonna 20 000 euroa suomalaista kohti. Velanoton miljardivauhti kostautuu tulevina vuosina kasvavina korkoina ja leikkauksina suomalaisten hyvinvointiin. Hallituskauden alkajaisiksi kestävyysvaje unohdettiin ja pysyviä menolisäyksiä esiteltiin tulevaisuusinvestointeina. Tämä politiikka oli kestämätöntä jo ennen koronakriisiä ja rahanjako vain kasvoi kriisiin myötä. Akuutti kriisi on hoidettava, mutta on nähtävä myös sen yli, kannanotossa todetaan.

Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä hallitus jakaa rahaa holtittomasti ideologisesti itselleen miellyttäviin kohteisiin ja jättää tyystin kaikki rakenteelliset ja välttämättömät uudistukset tekemättä.

– Kuntatalous on jo tällä hetkellä kestämättömässä tilanteessa ja nyt alibudjetoiduilla uudistuksilla ajetaan kuntia kuilun partaalle.

Pohjanmaan Kokoomus suosittelee hallitusta tutustumaan Kokoomuksen esitykseen, joilla saadaan Suomeen 100 000 uutta työllistä.

– Hallituksen on myönnettävä tosiasiat ja lopetettava vaikeiden päätösten potkiminen eteenpäin. Odotamme hallitukselta konkreettisia toimia työllisyyden parantamiseen sekä rakenteellisten uudistusten tekemiseen, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy tuleville sukupolville.

Pohjanmaan Kokoomus kokousti sääntömääräisen kevätkokouksen merkeissä lauantaina Kauhavalla PowerParkissa. Se esittää puoluekokoukselle puoluevaltuustoon seuraavalle kaksivuotiskaudelle seuraavia jäseniä ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

Jukka Joensuu, Alajärvi (Pentti Haimakainen, Kokkola)

Veli-Matti Lillbacka, Kauhava (Harri Salonen, Kurikka)

Antti Tuomela, Laihia (Kyllikki Anttila, Seinäjoki)

Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Vaasa (Mikael Perjus, Kristiinankaupunki)

Riitta Maunula-Craycroft, Kauhajoki (Riitta Koivula, Kauhajoki)