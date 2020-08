Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas: Nykyajan poliitikot ovat uutta sorttia, siivoavat itse vessansa eivätkä välttämättä roiku vanhassa intohimossa, siis vallassa

Puoluekokoukset ovat ihan omanlaisiaan tapahtumia ja tietysti eri puolueet pitävät kokouksiaan tyylinsä mukaisesti. Koronavuoden kokouksia ei unohdeta pelkästään siksi, että järjestelyt ovat tänä syksynä erilaiset kuin koskaan, mutta on muitakin syitä.

Politiikka on ollut tänä vuonna kiinnostavaa ja raskastakin seurattavaa. Kahdessa puolueessa kokouksen puheenjohtajapäätös jää historiaan. Tänään Tampereella juhlitaan Sanna Marinin voittokulkua ja SDP:n kokoukselle voidaankin antaa sille kuuluva huomio. Antti Rinne luovuttaa puheenjohtajuuden kruununsa jo ottaneelle Marinille ja sillä selvä. Aika moni on jo unohtanut, kuka puoluetta johtaa. Niin tosiaan, Marinhan on "vasta" Suomen pääministeri eikä SDP:n puheenjohtaja.

Keskustan puoluekokouksesta ja sen tulevista tapahtumista ehditään kirjoittaa vielä monta merkkiä. Tunnelma kahdessa hallituspuolueessa on hyvin erilainen. SDP porskuttaa gallupien johdossa onnistumisesta toiseen kulkevan pääministerinsä johdolla.

SDP ei olisi nykyisessä tilanteessa ilman pääministerin vaihdosta, johon keskusta puolueen pakotti. Saattaa olla, että kannatusongelmien ja puheenjohtajapaniikin rasittama Katri Kulmuni on miettinyt kerran jos toisenkin, minkälaisessa tilanteessa olisi, jos Rinne olisi edelleen pääministeri. Samanlaista positiivista huomiota demarit eivät olisi saaneet.

Poliittiseen historiaan mahtuu voittoja ja tappioita. Tappion hetkiä kokeneillekin usein on saattanut löytyä uusi suunta. Joskus on tullut mieleen sekin, että politiikassa ja urheilussa tappiosta toivutaan paljon nopeammin kuin kotikatsomossa luullaan. Niinkin kovaan peliin kuin puoluejohtajakisaan lähtevällä on pokan pidettävä ja itsetunnon riitettävä, vaikka kuinka kirvelisi.

Hyvä esimerkki on kokkolalainen Jutta Urpilainen, joka nuorena poliitikkona nousi puolueensa puheenjohtajaksi ja myöhemmin valtiovarainministeriksi. Niukka tappio vuonna 2014 Antti Rinteelle oli aikoinaan varmasti katkera, mutta Urpilainen näyttää EU-komissaarina olevan unelmatehtävässään.

Lauantain jäähyväispuheessaan luopuva puheenjohtaja Antti Rinne heitti epämääräisen syytöksen puoleen sisällä ilmenneestä kampittamisesta. Jotkuthan voisivat olla sitä mieltä, että Rinne itse syyllistyi "jonkinlaiseen" kampittamiseen Urpilaisen puheenjohtajuuden viime vaiheissa. Mariniin Rinteen oudoksuntaa herättänyt kommentti ei kohdistunut.

Vuonna 2020 aika on kypsä nuorelle naispuheenjohtajalle ja on varmasti myös aika lopettaa puheet nuoruudesta ja sukupuolesta. Aika on kypsä pätevälle puheenjohtajalle. Jos ihmiset halutaan saada kiinnostumaan politiikasta ja uskomaan, että politiikan kautta voi vaikuttaa, ei ukkoutuvien puolueiden "näin meillä on aina hoidettu asiat" -asenne johda mihinkään muuhun kuin uskonpuutteeseen.

Suorastaan pelottava on Sitran tutkimus siitä, että alle puolet suomalaisista uskoo politiikan kautta voitavan vaikuttaa asioihin. Kuitenkin demokratiassa asioita hoidetaan siten, että vaaleissa äänestetään niitä ihmisiä ja puolueita, joiden avulla uskotaan asioiden menevän oikeaan suuntaan.

Vain murto-osa ihmisistä osallistuu koskaan missään roolissa puoluekokouksiin, joiden aikana näytellään usein myös moniosaisia draamoja ja oopperoita. Muistan hyvin esimerkiksi kokoomuksen puoluekokouksen Lappeenrannassa vuonna 2016. Olin Itä-Savon ja Länsi-Savon päätoimittajana seuraamassa Aleksander Stubbin kiirastulta. Puheenjohtajavaali oli jännittävä. Kaakkoissuomalaiset kokousedustajat kihisivät jännityksestä ja spekulaatioista.

Kun Stubb hävisi melko selkeästi puolueen nykyiselle puheenjohtajalle Petteri Orpolle, arvioin, että kävi niin kuin pitikin. Terävä-älyinen ja valloittava Stubb ei sopinut tehtäväänsä, ehkä puoluejohtajaksi, mutta ei missään tapauksessa pääministeriksi. Kun Stubb perheineen poistui Lappeenrannan kokouspaikalta, tunsin yhtäkkiä myötätuntoa. Poliitikot ovat ihmisiä. Kukapa hävitä haluaisi, jos ei luovu vapaaehtoisesti.

Tänään sunnuntaina on Sanna Marinin päivä. Marinilla on edessään ura, joka hakee vertaistaan. Nykyajan poliitikotkin ovat kuitenkin ihan uutta sorttia ja nälkä saattaa kohdistua tilanteen vaatiessa uusiinkin intohimoihin. Vallastakin raaskitaan luopua?

On aika kova juttu asua maassa, jossa pääministeri on "tavallinen" ihminen, joka iloitsee arjesta ja kertoo siivoavansa vessansa itse.