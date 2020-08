Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui 17.8. ja päätti aloittaa koko Pyhäjärven kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Kaupungin säästötarve on 1,2 miljoonaa euroa, mikä saattaa johtaa irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin, lomautuksiin tai heikennyksiin palvelusuhteiden ehdoissa taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

– Meillä on pitkä kehityskulku takana, talouden kuva on laskenut Pyhäjärvellä useiden vuosien ajan. Tilanteen taustalla ovat muun muassa elinkeinorakenteemme muutokset ja jo vuosia sitten tapahtuneet heikennykset valtionosuuksiin, Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi sanoo.

– Tosiasia on, että nykyinen palvelu- ja henkilöstörakenteemme on muodostunut silloin, kun kaupungin verotulopohja on ollut korkeampi. Tähän saakka olemme tehneet useita talouden tasapainotustoimia ilman henkilöstövaikutuksia, mutta tasapainotusta on edelleen jatkettava, hän jatkaa.

Pyhäjärven kaupunki työllistää tällä hetkellä reilut 220 henkeä.

Neuvottelujen on määrä saada päätökseen ennen vuoden 2021 talousarvion lautakuntakäsittelyä.

– Se tapahtunee lokakuun loppupuolella. Neuvottelut aloitetaan niin sanotuilla pehmeillä keinoilla ja pidämme yllä tietoa eläköitymisistä. En kuitenkaan usko, että pääsemme säästötavoitteeseemme pelkästään lomautuksilla, eläköitymisillä ja virkojen täyttämättä jättämisillä, Kiviniemi sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaupunki on toteuttanut erilaisia painelaskelmia ( Painelaskelma osoittaa talouden kehitystä, jos muutoksia ei tehdä, ja sillä voidaan mitata myös erilaisten toimenpiteiden vaikutusta talouteen pidemmällä aikajänteellä), jonka lisäksi neuvotteluihin vaikuttavat hoivan ja perusopetuksen tarpeiden kehitys.

– Arvioimme nyt tarkkaan kaikenlaisia muutostekijöitä ja sitä, mitkä asiat tulevat muuttumaan toimintaympäristössämme, esimerkiksi syntyvyys niin Pyhäjärvellä kuin koko alueellamme laskussa, Kiviniemi pohtii.

– Toki meidän on huomioitava sekin, mitä eri henkilöstöjärjestöt nostavat esille neuvottelujen aikana. Henkilöstön työssäjaksamisesta on myös pidettävä huolta.