Soiten alueella yksi uusi koronavirustartunta – Ei aiheuta yleisen maskisuosituksen välitöntä tarvetta

Soiten koronavalmiusryhmä tiedotti maanantaina alueensa tartuntatautitilanteesta. Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta.

Tartunta on saatu riskimaasta ja tartunnansaanut sairastaa kotona. Tartuntaketju on selvillä, altistuneet on asetettu karanteeniin, eikä tartuntaan liity joukkoaltistumista, Soitesta kerrotaan. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 33 koronavirustartuntaa.

Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu maanantaisin ja torstaisin ja pitää yllä tilannekuvaa. Soiten alueella tilanne jatkuu melko rauhallisena ja varautuminen on suunnitelmien mukaista.

Riskiarvion perusteella tämä uusi tartunta ei aiheuta yleisen maskisuojauksen välitöntä tarvetta Keski-Pohjanmaalle, vaikka THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Soite tiedottaa maskisuosituksesta ja vähävaraisille jaettavista hengityssuojaimista tarkemmin vielä tällä viikolla.