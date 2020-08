Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluiden ylilääkäri mielipidekirjoituksessaan: Opioidikorvaushoito on vaikuttavaa pitkäaikaissairauden hoitoa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaassa oli 8.8.2020 toimittaja Minna Mustosen kirjoittama juttu otsikolla ”Viranomaisyhteistyö sakkaa”. Kirjoituksessa Mustonen haastatteli vanhempaa konstaapeli Juha Puurulaa ja Avominnen sosiaaliohjaaja Virpi Karhua. Esitetyissä mielipiteissä toistuivat samat vanhat, sekä opioidikorvaushoitoa saavia että sitä antavia syyllistävät asenteet, minkä vuoksi aiheeseen on syytä palata.

Opioidiriippuvuudesta ja korvaushoidosta on saatavilla paljon tutkittua ja vuosikymmenten hoitokokemukseen perustuvaa tietoa. Vastineeni otsikko on Suomen Lääkärilehden numero 19/2019 pääkirjoituksesta. Samasta kirjoituksesta olen ottanut myös muita lainauksia.

Opioidikorvaushoito on asetuksella määrättyä toimintaa, jonka toteuttaminen on terveydenhuollon tehtävä. Hoito ei siis ole mielipidekysymys. Hoitoon päästäkseen potilaan on täytettävä opioidiriippuvuuden kriteerit, jotka arvioidaan moniammatillisesti.

Opioidien ongelmakäyttäjiä on Suomessa tänä vuonna arvion mukaan jo noin 30 000. Määrä on kasvanut vajaassa vuosikymmenessä puolitoistakertaiseksi. Meillä Soitessa opiaattikorvaushoidossa on vajaat 60 potilasta, Suomessa potilaita on alle 5000. Vain murto-osa käyttäjistä on siis hoidon piirissä.

Kovat huumeet ovat tunnetusti vaarallisia, ja huumekuolemat ovatkin lisääntyneet kolmen viimeisen vuoden aikana samalla, kun alkoholimyrkytykset ovat vähentyneet. 2000-luvulla Suomessa on kuollut huumemyrkytyksiin yli 2 300 ihmistä. Huumemyrkytyksiin kuolevat nuoret - yhä useampi uhreista on alle 25-vuotias. Kovista huumeista opioidit ovat erityisen vaarallisia, sillä suonensisäisesti opioideja käyttävät ovat riskissä ajautua hengityslamaan, joka tulee niin nopeasti, ettei hoito ehdi ajoissa. Yleisin huumemyrkytyskuoleman aiheuttaja on buprenorfiini eli suomalaisilla huumausainemarkkinoilla pyörivä Subutex®.

Opioidiriippuvuus on pitkäaikaissairaus, jolla on neurobiologinen tausta. Se ei ole ensisijaisesti sosiaalinen ongelma tai käytöshäiriö. Korvaushoito ei ole päihdekäyttöä, opioidiriippuvuuden päätepiste eikä viimeinen hoitovaihtoehto. Tavoitteena ei ole hoidon lopettaminen, vaan hoidon tarve on usein pitkäaikainen (kuten muissakin kroonisissa sairauksissa), ja sillä tähdätään elämänlaadun parantamiseen. Opioidikorvaushoito saattaakin kestää useita vuosia, jopa loppuiän.

Lääkehoidon käyttäminen opioidiriippuvuushoidossa ei ole huumeiden jakamista. Ennen korvaushoitolääkkeen luovuttamista asiaan koulutettu ammattilainen arvioi potilaan terveydentilan ja mahdollisen päihtyneisyysasteen. Päihtyneelle korvaushoitolääkettä ei luovuteta. Korvaushoitolääkkeet annetaan joko valvotusti suoraan suuhun tai ihonalaisina pistoksina joko kerran viikossa tai kuukausittain. Suun kautta annettavia korvaushoitolääkkeitä ovat ainoastaan korvaushoidossa käytettävä Suboxone® tai metadoniliuos. Lääkkeiden anto on valvottua eikä valmisteita siten voi päätyä katukauppaan. Täysin ongelmatonta korvaushoito ei tietenkään ole, ja sekakäyttö opioidiriippuvaisten ja muiden huumeiden käyttäjien joukossa onkin Suomessa yleistä. Tätä pyritään valvomaan potilaille tehtävillä huumausaineseuloilla.

Opiaattikorvaushoidon tärkeimmät tavoitteet ovat myrkytys- ja muiden kuolemien (mm. itsemurhat) estäminen sekä vakavien tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen. Tulokset ovat kannustavia: korvaushoidossa olevien opioidiriippuvaisten kokonaiskuolleisuus vähenee alle kolmannekseen hoitoa saamattomien kuolleisuudesta. Hoidon muita tärkeitä tavoitteita ovat rikollisuuden vähentäminen ja yleisen elämänlaadun sekä terveydentilan parantaminen. Parhaiten onnistuvat potilaat palaavat työelämään tai opintojen pariin ja saavat ehkä huostaanotetut lapsensa takaisin. Myös psykososiaalisen hoidon edellytykset ovat paremmat, kun elämä ei pyöri jokapäiväisen huumeannoksen hankkimisen ympärillä. Sinällään ns. opioidittomien hoitojen teho yksinään on vähäinen (Antti Mikkonen, teoksessa Huume- ja lääkeriippuvuudet, 2018). Vaikuttava hoito siis pelastaa nuoria ihmisiä ennenaikaiselta kuolemalta, parantaa heidän elämänhallintaansa sekä vähentää tutkitusti kärsimystä ja yhteiskunnan kustannuksia.

Anne Linna

Ylilääkäri

Päihde- ja riippuvuuspalvelut, Soite