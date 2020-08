Susi raateli tarhakettuja Kaustisella ja Teerijärvellä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suden epäillään tappaneen tarhakettuja Kaustisella ja Teerijärvellä. Viime viikon torstaina viisi kettua raadeltiin verkon läpi Kaustisen Viiperillä ja sunnuntaina reilu kymmenen kettua Teerijärvellä. Tarhoilla on etäisyyttä toisiinsa vain muutama kilometri.

Paikallinen petoyhdyshenkilö Toni Peltoniemi on käynyt molemmissa paikoissa ja varmistanut tassunjäljet suden jäljiksi. Jälkien koon perusteella asialla on todennäköisesti ollut sama eläin. Peltoniemi pitää mahdollisena, että kyse on nuoresta, vasta laumastaan erotetusta sudesta, joka päätynyt kettutarhoille "helpon ruuan perässä".

Susi teki paikallisella kettutarhalla vahinkoa myös kesä-heinäkuun vaihteessa.

Peltoniemen mukaan susien tarhavierailut ovat olleet lähiseudulla harvinaisia. Ennen tätä kesää alueen tarhoilla on tapahtunut susivahinkoja viimeksi 1990-luvulla.

– Ei tarhavahingot tavattomia ole, mutta täällä päin näitä ei ole sattunut pitkään aikaan, Peltoniemi sanoo.

Muutama vuosi Evijärvellä turkistarhoilla teki vahinkoa ilves.