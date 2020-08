Petri Partasen vastaus YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäelle: "Historiaa ei voi muuttaa"

YTK-kassan toimitusjohtaja Sanna Alamäki kritisoi Keskipohjanmaassa (22.8.) kirjoitustani, jossa minä kritisoin oikeiston haluja tehdä leikkaus työttömyysturvaan, mutta jota puolestaan toimitusjohtaja Alamäki itsekin oman kassan jäsenillensä maksaa. Tämä voi kuulostaa nurinkuriselta, mutta sitä se ei ole jos katsomme Loimaan kassan, eli YTK-kassan historiaa.

YTK:n omilla sivuilla lukee selvästi, että sen perustamisen taustalla oli yrittäjistä koostuneen ryhmän ajatus järjestää omien työntekijöiden ja perheenjäsentensä työttömyysturva niin, ettei kenenkään tarvitsisi liittyä ammattiliiton jäseneksi. Wikipediasta on todennettavissa erään perustajajäsenen kommentti, jossa hän toteaa että YTK-kassan perustaminen on suora ammattiyhdistysliikkeen vastainen toimi. Lisäksi YTK:n omilla sivuilta on nähtävissä kuinka heidän hallituksensa jäsenistössä on useita yrityselämän toimitusjohtajia, ja muita johtajatason kokemusta omaavia henkilöitä yksityisen sektorin yrityselämästä.

Yrityselämän toimitusjohtajavetoisuus johdossa ei voi olla vaikuttamatta YTK:n arvoihin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Siksi YTK:n tavoitteena ei olekaan työttömyysturvan parantaminen, vaan yksinkertaisesti saada aikaan lakimuutos, joka mahdollistaisi myös yrittäjät olemaan heidän jäseniään.

Perustajajäsenten, eli yrittäjien tavoite, ohjaa siis kassan toimintaa vielä tänäkin päivänä. Toistan Alamäelle närästystä herättäneen väitteeni, YTK on työnantajien perustama työttömyyskassa.

Vihjailin myös, että YTK:lla olisi ollut ongelmia suurten työttömyyshakemusmäärien vuoksi, mutta toimitusjohtaja Alamäki kertoi että he ovat haasteet selvittäneet ja pystyvät pian täyttämään lakisääteisen 30 päivän käsittelyajan. YTK:n omien sivujen mukaan (21.8.2020 päivätty tilasto) mukaan tämä raja ensihakemusten käsittelyssä vielä kuitenkin ylittyy, joten toistan väitteeni, YTK:lla ei ole selvinnyt kunnialla koronan mukana tuomasta työttömien määrästä, mutta lisään, että YTK:lla on vielä kuukausienkin jälkeen vaikeuksia pysyä edes lain säätämässä maksimi-aikataulussa.

Toimitusjohtaja Alamäelle totean, että historiaa ei voi muuttaa. Lukijoille muistutan, että YTK ei ole halvin vaihtoehto vakuuttaa itseään työttömyyden varalta. YTK joutui vielä muutama vuosi sitten vastaamaan oikeudessa epätotuudenmukaisesta video-mainonnastaan, jossa se antoi ymmärtää olevansa halvin työttömyyskassa. Tänä päivänä se asettuu kassanmaksullansa kaikkien kassojen keskitasoon.

Mutta kuka edes uskaltaa koronakriisin taas pahentuessa kuulua työttömyyskassaan, jonka lopullinen päämäärä ei ole puolustaa työttömiä palkansaajajäseniään, ja jolla on nyt vielä loppukesästäkin vaikeuksia selviytyä siitä, mitä tapahtui joskus keväällä?

Petri Partanen,

puheenjohtaja,

SAK Pohjanmaa