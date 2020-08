Kalajoella Juurakon tuulivoimapuistoon tulossa 230-metrisiä voimaloita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoelle Vasankariin sijoittuvan Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin Kalajoen kaupunginvaltuustossa yksimielisesti. Viitisen vuotta sitten hyväksytty osayleiskaava mahdollisti alueelle enintään kahdeksan myllyn rakentamisen.

Kaavan myöntämisen jälkeen toimijalle on kuitenkin myönnetty kolme suunnittelutarveratkaisua tuulivoimalan rakentamiselle kaava-alueen ulkopuolelle. Tiistaina hyväksytyssä osayleiskaavan muutoksessa kaava-alueelta poistettiin neljä tuulivoimalaa. Näin alueelle jää puolet eli neljä voimalaa, ja alueen ulkopuolelle suunnittelutarveratkaisuin kolme voimalaa.

Samalla kaava-alueelle jääneiden voimaloiden kokonaiskorkeus päivitettiin 210 metristä 230 metriin. Valtuutettu Jenni Ekoluoma (kesk.) kysyi asiaa esitelleeltä kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemeltä, miksi korkeutta muutettiin ja ovatko myös voimaloiden tehot nousemassa.

– Lähtökohtana on, että kaava on ollut voimassa viisi vuotta ja tekniikka on kehittänyt tänä aikana valtavasti. Nyt on taloudellisempaa tehdä 230 metriä korkeat, mitkä tuottavat paremmin ne tavoitteet, minkä verran energiaa tuulivoimalasta täytyy saada, Marjoniemi perustelee.

Kaavan luonnos tulee nähtäville jo tämän vuoden puolella ja ehdotus tehdään siitä saadun palautteen mukaan vuodenvaihteen aikoihin.