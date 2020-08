Keskipohjanmaan pääkirjoitus: säästöt värittävät sote-keskustelua Soitessa ja Selänteessä

Kuuma poliittinen syksy lähestyy kovaa kyytiä koronasta huolimatta. Tämä näkyi jo Soiten hallituksessa, joka keskusteli kuusi tuntia tulevista asioistaan. (KP 26.8.) Haapajärvellä Selänteen peruspalvelukuntayhtymän hallitus pui puolestaan keskiviikkona (KP 26.8) ankeaa talouttaan, ja mahdollisten yt-neuvotteluiden käynnistämistä.

Pitkän pohdinnan jälkeen Selänteen hallitus päätti äänin 6-4 – pyhäjärvisten, reisjärvisten ja yhden kärsämäkisen kannoilla – että yt-neuvottelut käynnistyvät ja että ne koskettavat koko henkilöstöä. Haapajärviset äänestivät yt-neuvotteluja vastaan, sillä suurin osa säästöesityksistä kohdistuu Haapajärvelle.

Sote-organisaatiossa talouden haasteisiin pyritään vastaamaan rakenteellisilla uudistuksilla. Viime talvena Soiten uudistukset ja säästöt kuivuivat kokokoon yhtymävaltuuston äänestettyä ne pääsääntöisesti nurin. Selänteessä taas vuosi sitten syksyllä tehty talouden tasapainotussuunnittelu tyssäsi keväällä pidettyyn Selänteen hallitukseen, jossa säästöohjelma niukasti torjuttiin.

Säästöjä pitäisi tehdä mutta mistä ja miten. Soitessa ongelmana on nähty se, että kunnat eivät ole ajoissa päässeet vaikuttamaan Soiten rakenteeseen ja kunnan rooliin yhtymässä. Tämä on johtanut siihen, että Soiten hallinnossa valmistellut päätökset on kaadettu valtuustossa, jossa kunnat ja alueet ovat puolustaneet etujaan.

Nyt Soitessa aiotaan lisätä kuntien kuulemista aloittamalla syyskuussa neuvottelut Soiten ja kuntien välillä jo budjetin laadintavaiheessa. Tämä voi olla hyvä asia, sillä tietysti kunnissa on paras paikallinen tieto omista palvelutarpeista ja niiden tärkeydestä. Toisaalta Soiten väki voidaan puhutella niin hyvin, että sen jälkeen hallitus ei uusia rakenteellisia uudistuksia enää edes esitä.

Selänteessä kunnat Haapajärvi, Reisjärvi ja Pyhäjärvi ja joidenkin palveluiden osalta myös Kärsämäki ovat sopineet palvelutasosta, jota on noudatettu varsin kirjaimellisesti. Tämä taas on osaltaan johtanut uudistusten lykkäämiseen, koska harva kunta haluaa omalta alueeltaan palveluja karsia. Pääsääntöisesti tämän vuoksi palvelurakenteen uudistus on lykkääntynyt vuodesta toiseen.

Tuoko uusi ja uljas sote-uudistus ratkaista nykyiset rahoitusongelmat? Kun palvelut maksaa alkuvaiheessa valtio, avainasemassa on se, kuinka paljon valtio antaa rahaa maakunnille. Kiista rahoituksesta siirtyy kuntien ja kuntayhtymän väliltä valtion ja maakunnan välille. Tällöin lähidemokratia on enemmän kuin vaarassa. Nykyään Haapajärvi, Reisjärvi, Lestijärvi ja Kannus voivat jollain tavalla vaikuttaa terveyspalveluihinsa. Tulevaisuudessa kuntien on luottaminen maakuntapäättäjien oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen.