Suntin ehostus jatkui elokuun loppupuolelle Kokkolan 400-vuotisjuhlia varten, mutta kaupunginsalmen veden laadun parantaminen on pitkäjänteistä työtä – katso video!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupungin työpäällikkö Mikko Takkula toteaa, että kaupunkia halkovan Suntin veden laadun parantaminen on vuosien työ.

– Aste asteelta vedenlaatu paranee, mutta hetkessä mikään ei tietysti tapahdu. Asiahan ei edes ole yksin Kokkolan käsissä, sillä tämän tyyppisissä hankkeissa lupien on oltava kunnossa, oli kyse sitten aluehallintovirastosta tai vaikkapa vesioikeudesta, ja prosessit vain kestävät oman aikansa.

Tällä hetkellä työn alla on Kirkkolehdon kosteikko Heinolassa.

– Sinne tehdään selkeytysaltaat, joiden toivotaan kirkastavan Suntin veden laatua. Tavoitteena on että sakkasedimentti jäisi näihin altaisiin, eikä jatkaisi matkaansa virtaavan veden mukana samentamaan Suntin vettä. Tarkoituksenamme on saada tämä työ valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Kokkola täyttää virallisesti 400 vuotta 7. syyskuuta, sillä sinä päivänä vuonna 1620 Kustaa ll Aadolf perusti kaupungin pääosin Sundin kartanon maille. Varsinaiset Suntin perusparannustyöt Kokkola 400 -juhlavuotta varten saatiin valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen juhlapäivää.

– Suntia ruopattiin viime vuonna, mutta etenkin pohjapadon rakentaminen on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Se on pitänyt vedenpinnan ja virtaaman hyvällä tasolla myös näinä kesinä, kun on ollut vähän kuivempaa, Takkula sanoo.

Kaupungin läpi hiljaa virtaavaa Suntia on nyt ehostettu Kokkola 400 -vuoden juhlallisuuksia silmällä pitäen.

Elokuun loppupuolella Simo Rasmus ja Petri Hietanen Kokkolan kaupungin kunnossapito-osastolta olivat esimerkiksi leikkaamassa vesikasvillisuutta Suntissa.

– Kasvillisuutta poistetaan aina säännöllisin väliajoin sellaisilta alueilta, joilla se on mahdollista. Toivomme tietysti, että myös vesikasvillisuuden määrä vähenee, kun saamme sedimentin määrää vähennettyä, Mikko Takkula kertoo.

Vesikasvien katkomiseen käytettävä saha on versio monien tuntemassa peltotöissä käytetystä työkalusta. Clas-Olav Slotte