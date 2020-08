Soite aloittaa ensi viikolla kasvomaskien jakelun vähävaraisille: Suurin osa on uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa kasvomaskien jakamisen vähävaraisille ensi viikon maanantaista lähtien. Maskeja jaetaan kaikissa Soiten toimipisteissä.

Soitesta kerrotaan, että maskeja jaetaan neljä kappaletta per henkilö. Niiden mukana tulee ohjeet kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön ja pesuun.

Suurin osa jaettavista kangasmaskeista on uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja, joita on ollut Soiten yksiköissä työntekijöiden käytössä. Kangasmaskit on käytön jälkeen pesty teollisesti ja säilytetty oikeaoppisesti varastossa.

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan.

Soitesta kerrotaan, että maskien jakelu perustuu luottamukseen. – Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteissä. Kasvomaskeja luovutetaan hakijoille ainoastaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja käyttöön, tiedotteessa todetaan.

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä, koronatestiin hakeutuessa ja riskimaasta Suomeen palattaessa. Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

