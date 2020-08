Guardia Nueva palaa keikkatauolta Kokkolan venetsialaisissa – Jennie Storbacka laulaa solistina konsertissa, jonka tulot menevät hyväntekeväisyyteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Venetsialaislauantaina Snellman-salissa konsertoi Guardia Nueva solistinaan Jennie Storbacka.

Orkesterilla on takanaan pitkä keikkatauko, sillä koronarajoitusten takia kesän esiintymiset peruuntuivat. Edellisen kerran Guardia Nueva konsertoi helmikuussa Kokkolan Talviharmonikassa.

Lauantain konsertissa kuullaan mm. suomalaista ja argentiinalaista tangoa, tuttuja musikaalisävelmiä ja pop-hittejä sekä muutaman vuoden takainen euroviisuhitti.

The Voice of Finland -ohjelmastakin tuttu laulaja Jennie Storbacka on tehnyt urallaan paljon musikaalirooleja. Hän on laulanut Guardia Nuevan solistina useita kertoja.

Paikallishistorian Erikoistietotoimisto ETT:n valokuvaryhmä ja Michael Neunstedt ovat valinneet jokaiseen kappaleeseen sen teemaan sopivan historiallisen, Kokkola-aiheisen valokuvan. Vanhin kuva on vuodelta 1890. Kuvat heijastetaan Snellman-salin seinälle.

Konserttiin myydään 160 lippua. Niitä saa etukäteen Kokkolan Matkailusta ja tuntia ennen konserttia ovelta. Konsertin tuotto kaupungin juhlarahaston kautta hyväntekeväisyyteen.

Konsertti myös nauhoitetaan ja lähetetään Kokkolan juhlapäivänä 7.9. kaupungin Youtube-kanavalla.

Guardia Nuevan konsertti lauantaina kello 17 Snellman-salissa.