Kalajoen lukion viime kevään abiturientit kokivat keskiviikkona kovan kolauksen, kun Kalajoen kaupunki ilmoitti, että ylioppilasjuhlat pidetään tulevana lauantaina perinteisten juhlien sijaan ainoastaan virtuaalisesti. Vielä viime viikolla pidettiin kiinni suunnitelmasta, jonka mukaan juhlia vietettäisiin Merenojan yhtenäiskoulun uudessa ruokalassa, jonka voi muokata juhlasaliksi. Vierasmäärästä oli tingitty jo aiemmin niin, että yhtä ylioppilasta kohti paikalle saa tulla kaksi vierasta.

Tällä viikolla alkoivat muutoksen tuulet, kun tilaisuus päätettiin tiistaina ensin siirtää ruokalasta liikuntasaliin, missä on enemmän väljyyttä. Seuraavana päivänä tilanne oli se, että oppilaat olisivat jäämässä kotiin ja juhla vietettäisiin virtuaalisesti. Päätös tuli kaupungin puolelta muuttuneesta koronatilanteesta johtuen.

Abit vanhempineen aktivoituivat nopeasti, kun lukion rehtori Lena Segler-Heikkilä sai itse tiedon asiasta ja joutui lähettämään ikävän tiedotteen keskiviikkoaamuna ylioppilaille.

– Tuli järkyttävä määrä puheluita, että miten näin voi olla.

Iltapäivällä kaupunki pyysi abeilta vaihtoehtoja järjestää juhlat. Yksi vanhemmista pohti, voisiko tilaisuutta pitää ulkona. Idea lähti jalostumaan ja nyt lopputulos on, että valkolakit painetaan päähän lauantaina Hilmantorilla.

– Nyt on olo, että juhlitaan, Segler-Heikkilä iloitsee.

Ylioppilaat istuvat katsomossa ja vieraat seisovat muualla.

Turvallisuusasiat ovat läsnä esimerkiksi niin, että abeilla on metrin turvaväli toisiinsa. Heille ojenneta valkolakkeja, vaan he istuvat lakit sylissä paikoillaan, kunnes saavat luvan laittaa ne päähänsä. Myöskään todistuksia ei jaeta, sillä ne on postitettu jo aiemmin.