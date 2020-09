Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rauhantyö on rakettitiedettä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Rauhantekijä.Ohjaus AJ Annila, 2020Yle Areena pe 4.9. ja TV1 su 6.9. klo 21.00

AJ Annila on elokuvissa ja tv-sarjoissa käsitellyt isoja aiheita. Rauhantekijässä kokonaisuuden hallinta ja kyky pitää monia palloja ilmassa johtavat tasapainoiseen lopputulokseen. Ilmaisu on aikuista ja fiksua.

Ylen 7,5 miljoonan suursatsaus on kannattanut. Nyt ei pelkästään leikitä maailmanvalloitusta. Kieli on suomea, ruotsia, englantia, turkkia ja kurdia, näyttelijät kansainvälisiä. Varsinkin rauhanneuvottelija Diyaria esittävä Kardo Razzazi ja Miran Kamala vapautustaistelija Bashurina onnistuvat. Maahanmuuttajataustaiset näyttelijät on lainattu Ruotsista. Saksalaisen Richard Sammelin ja oman Irina Björklundimme kohtauksissa on maailmanluokan luistoa ja pitoa.

Rauhantekijä perustuu toteen, mutta tapahtumat ovat fiktiota. Katsojalla on oikeus kuvitella tyylikkäästi harmaantuneen Björklundin tähtiroolin Ann-Mari Sundellina pohjautuvan Nobel-palkittuun presidentti Martti Ahtisaareen. Silloin Kati Outisen joukkotuhon jälkiä kaivava Maarit Viljanen olisi professori Helena Ranta. Molempia rauhantekijöitämme kiitetään lopputeksteissä.

Ann-Marin kasvot ovat tutkimattomat kuin Etu-Aasian aavikko ja vankkumattomat kuin maanosan vuoristo. Björklund on näyttelijöistämme etevimpiä. Rauhantekijän järkähtämättömyys vakuuttaa. Eloisa herkkyys pääsee pinnalle harvoin, mutta sitä suuremmalla voimalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eriikka Etholén-Pajun käsikirjoituksessa Sampo Sarkolan ulkoministeri saa hävetä Suomen asekauppaa Saudi-Arabiaan. Samaan aikaan Ann-Marin tiimi, Diyar ja ruotsalaistuki Emilia (sävykäs Louise Peterhoff), maanittelevat Turkin vallanpitäjää ja kurdeja samaan pöytään. Rauhanprosessi kuvataan jännittävänä rakettitieteenä. Mikko Nousiaisen turvamies tuo sarjaan agenttimeininkiä.

Panu Aaltion kohtalokas, hitaasti etenevää hyökyaaltoa muistuttava musiikki saavuttaa paikoin samoja kihelmöiviä tehoja kuin islantilaismestari Jóhann Jóhannssonin sävelkieli elokuvassa Sicario (2015).