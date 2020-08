Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Atte Kilpinen tanssii ulkopuolisen tarinaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Bachia ja Prokofjevia.Ohjaus Kalle Autio, Minna Tienhaara, 2020Yle Areena

Pikku Pietarin pihassa äiditön poika pärjäilee. Äitipuoli ostaa pojalle housut. ”Molskihousut, Riimannilta!” Ilo on jäädä lyhyeksi, kun äitipuoli muuttaa pois. Mutta työ on tehty ja Pietarin itsetunto kasvanut. Joku on hyväksynyt ja koskettanut.

Housuilla on merkitys Atte Kilpisen Prokofjevin Kvintettoon g-molli op. 39 tekemässä koreografiassa, jonka tanssija itse esittää. Vapaan liikekielen muodoista rakentuu tarina, joka ei suitsi abstraktia tanssillisuutta – saati nuorta tanssijaa.

Ensin lavalle ilmestyy riisuttu Kilpinen. Hahmo ilmaisee itseään muille tanssin kautta luottavaisena kuin lapsi. RSO:n muusikot muodostavat ”kreikkalaisen kuoron”, joka ei huomaa koko poikaa. Housuissa kasvetaan nuoruuteen ja yritetään uudella innolla sulautua, laihoin tuloksin. Takin saatuaan tanssija on täysissä pukeissa ja silminnähden aikuinen. Mutta soittajat jättävät hahmon yhä vain yksin.

Kahdessakymmenessä minuutissa Atte Kilpinen tanssii ilmi kokonaisen ihmiskohtalon, yksin jäävän syrjäytyjän. Loppukuva panee katsojankin nieleskelemään.