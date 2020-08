Konserttiarvio: Nuoret taiturit avasivat Kokkolan SyysKamarin – Keski-Pohjanmaan konservatoriolla kuultiin ihanaa ja ankaraa musiikkia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Konsertti. Kokkolan SyysKamarin avajaiskonsertti. R. Wagner, P.H.Nordgren, J. Brahms. Keski-Pohjanmaan konservatorion iso sali 27.8.2020.

Mikä onni, että korona ei onnistunut perumaan Kokkolan SyysKamaria. Pandemia on silti pakottanut erityisjärjestelyihin. Yleisölle jaettiin torstain avajaiskonserttiin tullessa maskit, ja salissa pystyi istumaan vain joka toisella rivillä turvavälit jättäen. Sali olikin niin täynnä kun se näillä järjestelyillä oli mahdollista.

Kun konsertti kahdeksan minuuttia aikataulusta myöhässä alkoi, yleisö pääsi kuulemaan rohkeasti valittua ohjelmaa. Richard Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan alkusoitto on ehkä yksi upeimmista koskaan sävelletyistä teoksista. Sen saattaa bongata vaikka Lars von Trierin Melancholia-elokuvan alusta. Kyseisen alkusoiton paisutus on sinfoniaorkesterin esittämänä sellainen, että vähintään niskakarvat nousevat pystyyn.

Sovitus jousisekstetille ei luonnollisesti tavoita tällaisia tehoja, mutta toisaalta se nostaa melodisia teemoja esiin eri tavalla. Kuulijan ympäröi kudos, johon teoksen loppua kohden ilmaantuu pehmeän ja kauniin lisäksi yhä tummempia sävyjä. SyysKamarin kokoonpano esitti teoksen varmasti ja uskalsi ottaa aikaa ja tilaa etenkin hiljaisemmissa kohdissa. Kokoonpanon soitinten laatuerot kuuluivat valitettavasti yhteissoinnissa, jossa osa stemmoista jäi ajoittain jalkoihin.

P.H.Nordgrenin vuonna 1992 säveltämä Sonaatti soolosellolle on kuulijalle ankaruudessaan melkoinen koettelemus. Neliosaisen teoksen kolmannessa osassa on ihan kuuluva suuri terssi, eli duuri, mutta muuten ei juuri vapahdusta tarjota. Jos Marko Ylösen tulkinta teoksesta Kokkola-kvartetin Evocation-levyllä on kuin teräsvillaa, Antto Tunkkari käytti torstaina enemmänkin juuriharjaa. Pieni pehmeys ei ole tämän teoksen tulkinnassa ollenkaan huono vaihtoehto. Tunkkari soitti linjakkaasti ja toteutti vaikean teoksen murtosointuineen, kaksoisäänineen ja dynaamisine vaihteluineen taitavasti.

Konsertin viimeinen kappale oli Brahmsin Klarinettitrio a-molli. Vuonna 1891 sävelletty teos on kamarimusiikkia puhtaimmillaan, eli siinä soittimet keskustelevat keskenään melodisessa muodossa. Kaavamaiseksi teosta ei silti voi sanoa, niin monipuolista teemojen ja modaalisuuden kehittely on.

Kokoonpanon jäsenet, 19-vuotias sellisti Tatu Kauppinen, 22-vuotias klarinetisti Klaara Vasara ja 23-vuotias Ossi Tanner tarjosivat yleisölle kypsän ja tasapainoisen elämyksen. En tiedä, paljonko kolmikko oli ehtinyt ennen festivaalia yhdessä harjoitella, mutta soitto vaikutti hämmästyttävän yhtenäiseltä. Kyse on toki myös ammattitaidosta. Ainakin Ossi Tanner on jo täysiverinen ammattimuusikko, joka soittaa paljon kamarimusiikkia. Hänen soittonsa onkin herkkää ja reagoivaa. Kauppisen soitto näyttää niin ihmeellisen helpolta ja luontevalta, että sitä katsoisi vaikka kuinka pitkään.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokaisessa musiikkitapahtumassa pitäisi esittää myös elävien säveltäjien teoksia. Varsinkin silloin, kun esiintymässä on nuoria, nousevia taiteilijoita. Kokkolan SyysKamari luottaa kuitenkin klassikoihin, ja olkoon niin.

SyysKamari jatkuu sunnuntaihin 30.8. saakka. Perjantaina kitaristi Taavi Kiviranta esiintyy Laivurintalolla kello 14. Iltakonsertit ovat sekä perjantaina että lauantaina Keski-Pohjanmaan konservatoriolla kello 19. Päätöskonsertti soitetaan Raatihuoneella sunnuntaina kello 14.

