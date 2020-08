Viikon viiniarvio: Eksoottista uutta kuohuviiniä Etelä-Amerikasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Torres Estelado Organic Extra Brut, Chile, 15,50 €

Kuohuviinin etiketti oli niin täynnä yllätyksiä, että uteliaisuus vei heti voiton. Jos espanjalainen viinitalo Torres tekee Chilessä kuohuviiniä paikallisesta Pais rypäleestä, se on vaan pakko testata. Pais on runsassatoinen ja vanha rypäle Chilessä, yksi eniten viljellyistä valkoviinirypäleistä, mutta siitä saa yleensä vain halpaa, yksinkertaista pöytäviiniä, jota ei tuoda Suomeen. Sikäli se on siis harvinaisuus meille.

Torresin Estelado kuohuviinissä on sen sijaan ytyä ainakin tuoksussa, greippimäistä sitrusta, karviaista ja tuoretta nokkosta. Melko samanlaisia aromeja kuin Sauvignon Blancissa, mutta hieman makeahkolla vivahteella.

Kuivassa maussa on aluksi terävää limettimäistä hapokkuutta, sitten tujaus karviaista ja lopuksi jotain hedelmäkarkkia, ehkä passionhedelmää. Suuhun jää joka tapauksessa eksoottinen jälkimaku. Kyllä Torres osaa kuohuviinin tehdä vaikka Chilessä, mutta ruuan kanssa se ei kestä kovin runsaita makuja. Siika, ahven ja kuha tai sitten kevyet salaatit toimivat. Koska en ole ennen Pais rypälettä maistanut, pitää tätä verrata muihin kuohuviineihin ja antaa pisteet sen mukaan. Tyyris hinta laatuun nähden hieman pudottaa niitä.