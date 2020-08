Lukijan mielipide: Suomalaiset töihin

Melkein jokainen puolue toitottaa, jotta työperäistä maahanmuuttoa pitäisi lisätä, mutta juurikaan kukaan ei toitota, että suomalaiset pitäisi saada tekemään töitä. Varsinkin nuoret.

Suomessa on kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja. Kuinka voi olla niin, että niihin ei löydy tekijöitä. Onko niin, että ansiosidonnaisella kun tulee toimeen, työ ei kerta kaikkiaan kiinnosta.

Jos ihminen on fyysisesti ja henkisesti terve, on vaikea ymmärtää, että yhteiskunnan pitää maksaa siitä, että makaa kotona. On selvää, että kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa työtä vastaa, jos työmatka on pitkä tai perheen tilanne ei sitä salli. Mutta ei kaikilla voi olla tällainen tilanne.

Tässä taannoin oli televisiossa nuori nainen, joka ilmoitti, ettei halua tehdä mitään töitä mutta haluaa, että yhteiskunta maksaa hänelle kiinteän kuukausittaisen summan ja avustaa muutenkin. Minusta tämä on röyhkeyden huippu. Maksaa pitää vain ja ainoastaan niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Ei pelkkä työn vieroksuminen riitä perusteeksi.

Olisihan se mukavaa, kun yhteiskunta maksaisi ja itse saisi sen kun vihellellä, mutta ei taida sellainen yhteiskunta kauan pysyä pystyssä.

Mauri Haukkala