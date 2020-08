Vanhempainyhdistys HanhiKukon mielipidekirjoitus: Muutamia faktoja Eskolan koulukokeilusta

Lehtien tekstiviestipalstoilla ja kaupungin kaduilla on viime viikkoina puhuttu paljon 120 000 eurosta. Se on se summa, jonka sivistystoimenjohtaja on ilmoittanut Eskolan koulukokeilun yhden lukuvuoden hinnaksi Kannuksen kaupungille. Lapinjärvellä vastaava lukuvuosi maksoi 89 000 euroa, joista 12 000 euroa oli rehtorin matkakustannuksia. Lapinjärvi maksoi itse laitteensa, puhelimensa, työvälineensä.

Sivistystoimenjohtajan kanssa on sovittu, että Eskolan edustajat kustantavat projektissa tarvittavat atk-laitteet ja puhelimet sekä tarjoavat ilmaiseksi olemassa olevat koululta löytyvät materiaalit. Näin ollen peräänkuulutamme, mistä koostuu tämä 120 000 euroa? Sivistyslautakunnan jäsenet eivät ainakaan sitä tiedä, kyseinen summa on vain ilmoitettu heille.

Millainen virkamies saa kulumaan projektiin 120 000 euroa, joka maksaa 89 000 euroa 500 kilometrin päästä operoivassa kunnassa? Millainen päättäjä tekee päätöksen ilman todisteita?

Mikä tahansa yritys näyttää epäonnistuneelta, jos ilmoitetaan ainoastaan menopuoli. Sivistystoimenjohtajan laskelmassa tulopuoli loistaa poissaolollaan: valtion kassasta tulevat kotikuntakorvaukset ja valtionosuudet.

Toisaalta kahdeksassa vuodessa päätöksentekijät eivät vieläkään ole oppineet kotikuntakorvauksen käsitettä. Koulua lakkauttaessa tai koulukokeilusta päättäessä se on mitätön, mutta jos sitä maksetaan toiseen kuntaan, esimerkiksi Lapinjärvelle, se nousee mittaamattoman suureksi. Ja kyseessähän on lapsen mukana kulkeva reppuraha, joka maksetaan siihen kuntaan, joka opetuksen järjestää.

Kyseenalaistamme sivistystoimenjohtajan kyvyn laskea budjettia tälle koulukokeilulle. Se tuli ilmi jo hallituksen kokouksesta, jonne yhdistyksemme ja paikallisen yrityksemme edustajat osallistuivat asiantuntijana. Tuohon kokoukseen sivistystoimenjohtaja toi Lapinjärven budjetin, ikään kuin koulukokeilu maksaisi Kannuksessa saman verran kuin Lapinjärvellä. Nyt siihen on lyöty varmuuden vuoksi vielä muutaman kymmentä tuhatta päälle.

Koulukokeilussa on jo tähän mennessä näytetty toteen, että perusopetus yhdessä kolmannen sektorin toimijan kanssa maksaa vähemmän oppilasta kohden kuin muuten Kannuksen kouluissa keskimäärin. Tämän kokeiluvuoden talousarviossa on esitetään lukuja, joilla opetuksen hinta nousisi korkeammaksi kuin Kannuksessa keskimäärin vaikka kustannuksia kuljetuksista ei tule ja kiinteistökulut koko lukuvuodelta ovat vain 2500 euroa.

Tiedustelemme myös, onko sivistyslautakunta tietoinen, ettei perheiden tai lasten yksityisiä asioita kuten koulumenestystä saa lain mukaan käsitellä kokouksissa? Tässä kokeilussa mukana on niin vähän perheitä, että yksittäiset lapset ja perheet ovat tunnistettavissa erittäin helposti. Suomessa ei tiettävästi suoriteta julkisen peruskoulun oppilasvalintaa oppimismenestyksen perusteella, mutta mikäli se jotakuta kiinnostaa, koulukokeiluun tulevien oppilaiden keskiarvo on kiitettävä. Tämä on tuotu päätöksentekijöille tiedoksi.

EU:n Smart Village -hankkeen edustajat, Suomen Kylät ry, eduskunnan kylätoimintaverkosto 12 kansanedustajineen, Maaseutupolitiikan neuvosto, valtionyhtiö Motiva Oy ja monet muut kumppanimme seisovat kaikki tämän kokeilun takana. Sivistyslautakuntamme kieltäytyy panemasta täytäntöön kaupunginhallituksen päätöstä. Vanhemmille väitetään, että tarvitaan vielä kokouksia ennen koulun alkamista.

Päätökset on jo tehty, mahdolliset tulevat valitukset eivät estä niiden toimeenpanoa. Ja näkyvyys Kannuksen kaupungille on taattu.

Vanhempainyhdistys

HanhiKukko ry