Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suntin vesi näyttää sanalla sanoen samealta. Se ei aaltoile, se ei virtaa vuolaana ryöppynä. Se vain on.

Sorsat pitävät Suntista. Muut välttelevät sinne putoamista kaikin keinon. Vaikka onhan muutama onneton välillä molskahtanutkin kaupunginsalmen märkään syleilyyn.

Mutta Kokkolan venetsialaisten kunniaksi tilanne on nyt toinen. Kolme uhkarohkeaa joukkuetta on ottanut haasteen vastaan. On aika soutaa.

Kun Suntin soudun lähtölaukaus kajahtaa, airot iskeytyvät veteen. Kaupunki ja Kpedu jäävät kolhimaan toistensa veneitä samalla, kun lukioiden joukkueessa soutava Kim Huuhka sujahtaa molempien ohi ja nostaa joukkueensa selvään johtoon.

– Tulimme suoraan ylioppilaiden juhlasta, joka päättyi 15 minuuttia sitten. Olemme sillä tavalla jo valmistautuneet juhlimaan, lukioiden joukkueen perämies Markku Anttila kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ensimmäisenä vaihtaa lukio. Terho Taarna hyppää veneeseen niin, että se meinaa keikahtaa kumoon. Yleisön joukosta kuuluu kohahdus.

Toisessa vaihdossa kaupungin joukkue törmää täyttä vauhtia lukion veneeseen. Ehkäpä se sallitaan näin kaupungin juhlavuoden kunniaksi. Sen sijaan veden ottaminen äyskärillä Suntista ja sen heittäminen naapuriveneeseen on kuulema kielletty ja hyvä niin.

Voiton nappaa lopulta lukio, kaupunki jää kakkoseksi ja KPedu joutuu tyytymään pronssiin.

Kpedun joukkue taisteli, mutta jäi kolmanneksi. Clas-Olav Slotte

Voitto ei tule lukioiden joukkueelle yllätyksenä: onhan kaupungissa hyvin korkeatasoinen lukiokoulutus, jonka parista löytyy osaajia joka lähtöön.

– Tämä on yksi merkittävimmistä urheilusuorituksista urallani. Huuhkan Kim teki loistavan liikkeen heti alussa. Se oli voittomme avain, Terho Taarna toteaa hymyillen.

Kun veneet on vedetty rannalle, sorsat saavat Suntin jälleen kokonaan itselleen. Mutta vain vuodeksi.