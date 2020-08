Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keskusta sekaisin, mutta ratkaisu lähellä? – Puheenjohtaja ja haastajat kohtasivat Kälviällä

Keskustan puoluekokoukseen on vajaa viikko. Kokouksesta ei tee poikkeuksellista pelkästään se, että järjestelyt ovat epätavalliset. Yhden suuren puoluekokouksen sijasta kokous on useilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin kokouspaikka on Kaustisella tarkasti turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat kohtasivat lauantaina Kälviällä Keski-Pohjanmaan piirin tilaisuudessa. Yleisö ei voinut välttyä näkemästä jännitteitä istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin ja haastajan Annika Saarikon välillä, mutta tiettyyn rajaan asti se kuuluu asiaankin. Puheenjohtaja ja haastaja olivat molemmat hyvässä vireessä. Kulmuni loisti ruotsin kielen taidollaan ja kutsui Keski-Pohjanmaata Suomen Galliaksi. Saarikko puolestaan imarteli maakuntaa sanomalla, että keskipohjalainen maakunta-ajattelu pitäisi monistaa ja siirtää koko maahan.

Kulmunin tie keskustan puheenjohtajana nousi pystyyn alle vuodessa. Juha Sipilän seuraaja sai käsiinsä kannatusalhossa olevan puolueen, joten tilanne ei ollut helppo kovissa paineissa olevalle uudelle puheenjohtajalle. Hallituksen kiemurat viime syksynä, pääministeri Rinteen vaihtuminen suosittuun Mariniin, koronapandemia ja alkukesän viestintäkoulutussotku olivat liikaa.

Vuoden alussa valtiovarainministerin raskaan salkun Mika Lintilältä ottanut Kulmuni luopui ministerin tehtävästä, alkoi kiertää Suomea ja kaiken jälkeen Saarikko ilmoitti monien toivomasta ratkaisusta lähteä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta. Saarikko otti jo ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa tilanteen haltuun.

Keskustan ongelmat kohdistuvat Kulmuniin, mutta tosiasiassa kannatusluvut näyttivät masentavilta pitkään ennen nykyistä puheenjohtajaa, joka ei ole kuitenkaan pystynyt korjaamaan kurssia. Vuosi on erittäin lyhyt aika tehdä isoja muutoksia, mutta suunnan pitäisi olla näkyvissä, jos kannatuksen on tarkoitus olla eri asennossa kuntavaaleissa kuin nyt.

Kenttä kysyy nyt, mikä on keskustan suunta ja sisältö. Keskustapuolue on monen kentän ääntä käyttävän mielestä melko sekaisin. On vaikea kuvitella, että nykyjohto saisi väen vakuutettua, kun luottamukseen tarvitaan jokaisessa puolueessa läsnä olevaa ja vahvaa tiennäyttäjää. Viikon kuluttua tiedetään enemmän.