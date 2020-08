Kalajoen venetsialaisten illassa useita vaihtoehtoja juhlintaan – Lähialueen kohonnut koronariski ei estä perinteisiä venetsialaisjuhlia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Moni tapaa katsella venetsialaisten ilotulitusta rannan puolelta maalta, mutta hieman erilaisen elämyksen sai vesillä liikkuen. Tähän on jälleen pari suosittua vaihtoehtoa, kuten Kiira-laivan venetsialaisristeily sekä Ylivieskan Latu ry:n venetsialaismelonta.

Kiira-laivan venetsialaisristeily on täyteen varattu ja sää on suosimassa leppeän maatuulen muodossa, joten kapteeni Jukka Alasaaren oli edessä helppo tehtävä ajaa laivaansa. Perämiehenä on Jukan veli Kalevi Alasaari. Heillä molemmilla on kotimaan liikenteen laivurin tutkinto.

– 11-vuotta olen Kiiralla seilaillut ja tämä on kahdeksas kerta venetsialaisristeilylle. Aina on laiva ollut täynnä ja risteily suosittu, Jukka Alasaari sanoo.

Kiiran kyydissä katsellaan ilotulitusta noin kilometrin päästä rannasta ja Alasaaren mielestä vähän kauempaa näkeekin näytöksen paremmin ainakin vesillä.

– On komeampaa kun vesi heijastaa tulet hienosti eli saadaan kaksinkertainen ilotulitus. Lisäksi on erikoinen tunne, kun ollaan veden päällä ja joka puolella on tummaa ja vain ilotulitus näkyy, hän kuvaili.

Myös kajakkimelojat otsalamppuineen ovat Alasaaren mielestä joka kerta niin upea näky laivalta katsoen, että oikein kylmät väreet tulee.

Ylivieskan Latu ry:n Seppo Kallio on ollut jokaisessa venetsialaismelonnassa mukana, joita on ollut vuosien saatossa lukuisia. Hän kävi tarkistamassa reitin Vihaslahden Leton nokalta Suezin kanavan kautta Tahkopauhan nokalle jo ennakkoon, ettei tule yllätyksiä, eikä pimeässä jäätäisi kajakkien kanssa jumiin.

– Vesi oli joissain kohti vähän matalalla, joten kulkuja piti hieman miettiä. Reitti on kuitenkin helppo ja ensikertalaisten tehoilla mennään, hän sanoi.

Kajakkivuokraajia ja omilla kajakeillaan mukaan lähtijöitä on parisenkymmentä ja kokeneemmat eivät aina ilmoittaudukaan, vaikka saattavat lyöttäytyä mukaan melojien kulkueeseen.

– Porukka vaihtelee vuosittain, sillä joka vuosi on ensikertalaisia, joille venetsialaismelonta on suuri elämys. On oma tapahtumansa, kun pimeässä tullaan pois, Kallio kertoi.

Hän kuvailee ilotulituksen näkymää parhaimmillaan kuin näyttäisi, että ilotulitteet tulevat päälle, niin vaikuttavaa se on vesirajasta katsellessa. Hiekkasärkkien rannasta pysytään kuitenkin vähintään muutaman sadan metrin päässä ja lähemmäksi ei kannattaisikaan, ettei jää kajakeilla pimeässä jumiin särkkiin. Ilotulitus näyttää sitä paitsi yhtä hienolta hieman kauempaakin, tietää Kallio.

Rannalle sytytettiin tunnelmaa luomaan parituhatta ulkolyhtyä ja niiden valomatoa kelpasi jälleen ihastella. Ilotulituksen järjestää Visit Kalajoki yhdessä alueen yritysten ja Suomen Ilotulitus Oy:n kanssa.

Laukaisutiimissä on kuusi henkeä, joista neljä rakensi, yksi oli vartiossa ja yksi johti projektia, Suomen Ilotulitus Oy:n pyroteknikko Ville-Matti Laine valaisee. Lisäksi järjestysmiehiä on parisenkymmentä. Ilotulituksen rakentaminen on monen tunnin operaatio ja ei ihme, sillä sytytyksiä täytyi asettaa yhteentoista laukaisupisteeseen noin 500, joilla ammutaan noin 3 000 laukausta.

– Langattomia sytytyskanavia on käytössä reilu 500 kappaletta eli siinä on tekemistä kun johdotetaan ja kytketään, Laine sanoo.

Pääpyroteknikko Sami Tammi suunnitteli illan show'n. Suunnittelu lähtee asiakkaiden toiveista ja käytettävissä olevasta rahasummasta, Laine kertoo. Kalajoen Venetsialaiset eivät sinänsä tuo uusia haasteita tiimille, koska paikka on jo niin tuttu.

– Leveitä, korkeita, kaiken värisiä ja muotoisia, laajan kirjon ilotulitteita on luvassa. Sami on tavoitellut räväkkyyttä ja ruutia on enemmän viime vuoteen verrattuna, Laine kuvailee.

Ympäristösioista huolissaan olevat voivat huokaista helpotuksesta, sillä nykytulitteista on poistettu raskasmetalleja ja muoveja on vähennetty huomattavasti.

– Ilotulitukseen matkaavien henkilöautopäästöt ovat suurempi haitta, mitä ilotulitteiden päästökuorma, Laine suhteuttaa.

Kalajoen Matkailuyhdistyksen Heidi O’Gorman kertoo ponnisteluista venetsialaisten järjestelyjen suhteen, joissa suurimman työn tekivät matkailuyritykset, mutta myös korvaamattoman avun antaa suuri joukko tapahtumatalkoolaisia paikallisista seuroista ja yhdistyksistä. Hän kuvailee tapahtumakokonaisuutta isoksi rutistukseksi, mutta myös hienoksi yhteistyön näytteeksi.

– On hatunnoston paikka, että kiireisimmän sesongin jälkeenkin meidän matkailuväki haluaa vuosi vuoden jälkeen tarjota tällaisen monien tapahtumien kattauksen kuin Kalajoen Venetsialaiset nykyään on. Lisäksi näyttää siltä, että joka vuosi saamme jotain uutta ja kehitämme yhdessä tapahtumaa eteenpäin. Venetsialaisiin löytyy siis sopivasti rutiinia, mutta jokainen vuosi on silti aina erilainen, tämä vuosi eritoten, O'Gorman sanoo.

O’Gormanin mukaan kesän aikana on opittu ottamaan korona huomioon eri toiminnoissa. Samalla myös ihmiset ovat oppineet uuden normaalin tapoja ja tietoa on ollut niin paljon saatavilla, että on voitu luottaa siihen, että palveluita ja elämyksiä tarjoavat yritykset ja yleisö osaavat toimia yhdessä.

– Voikin sanoa, että venetsialaiset eivät suoranaisesti arveluttaneet, koska meillä osataan, ja kukin yritys tietää parhaan tavan toimia omalla kohdallaan, mutta toki korona itsessään mietityttää. Lähialueen kohonnut koronariski on pitänyt ottaa huomioon niin yritysten kuin yleisönkin suunnalla, O’Gorman tähdensi.