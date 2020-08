Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannuksessa alkaa pian Niinistön kausi – Kunnanjohtajilta vaaditaan paljon

Kannuksen tuleva kaupunginjohtaja Jussi Niinistö oli viikonloppuna muuttopuuhissa. Lokakuussa varsinaisesti uudessaan virassaan aloittava Niinistö tutustuu ennen aloitustaan tulevaan kaupunkiinsa ja ympäristöön.

Kuntien elämä on tiukilla, elinkeinoelämä kaipaa tukea, uusia asukkaita toivotaan ja vaatimuksia on paljon. Kaupunginjohtajan rekrytointi on kova prosessi, ja meritoitunutkin hakija punnitaan vasta tositoimissa.

Keski-Pohjanmaalla tarvitaan väkeä, jolla on hyvät yhteydet myös valtakuntaan ja kykyä katsoa asioita erilaisista näkökulmista. Entisellä puolustusministerillä ja kansanedustajalla yhteyksiä uskotaan olevan.

Niinistöön kohdistunee isoja odotuksia. Kunnanjohtajilta vaaditaan paljon.