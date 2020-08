Vilkasta keskustelua Kokkolan kaupunginhallituksen kehityskeskusteluiden ympärillä – Keskipohjanmaa kokosi lukijoiden kommentteja verkosta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaa uutisoi perjantaina 28.8. Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston aloittaneen kehityskeskustelut kaupunginjohtaja Stina Mattilan kanssa. Aihe herätti vilkasta keskustelua Keskipohjanmaan digissä. Keskipohjanmaa kokosi lukijoiden kommentteja verkosta.

Hyvä jos asia saadaan puitua kunnolla. Se on eduksi kaikille, myös kj:lle varmastikin. Aiheettomia nämä puheet eivät tosiaankaan ole.

Käsitelty

Toimittaja esitti asiallisia kysymyksiä, mutta sai kaupungin edustajilta surkeita ja osin harhaan johtavia vastauksia. Kun henkilöstö ei ole voinut luottaa kaupungin virallisen järjestelmän toimivuuteen, ei työsuojeluvaltuutetuilla liene ollut mitään roolia asiassa . Niinpä heidän A4:lla ole mitään virkaa. Siihen on turha viitata. Sitten niitä kaupungin edustajien kysymyksiä, joihin he eivät itse löydä vastauksia. Autetaan vähän: Missä muodossa kysely tehtäisiin? Vastaus: Työhyvinvointikyselyn muodossa, kuten kaupungilla on tehty lukuisia kertoja. Kaikki eivät käytä digitaalisia vempeleitä? Vastaus: Kaupungintalon johtavat virkamiehet aivan varmasti käyttävät. Kuinka kysely rajattaisiin ja ketä se koskisi? Vastaus: Niitä johtavia viranhaltijoita, joista on lista kaupungin nettisivuilla (n. 43 kpl). Mitä kysyttäisiin? Vastaus: Se normaalisti käytettävä työhyvinvointikyselyprotokolla sisältää tarpeelliset kysymykset.

Kysymyksiä ja vastauksia

Niillä on kerrottavaa jotka on nyt töissä. Varmaan niilläkin jotka ovat nyt jo muualla. Mikään ei ole mustavalkoista. Kaikki provosoituu jos provosoidaan, sekin on hyvä muistaa.

Menneet

Edelleenkään lehden mukaan tuntuvat olevan vastahakosia tekemään kyselyä itse henkilöstölle. Ei pitäisi olla ongelma lähettää lappu kotiin täytettäväksi tai netissä täytettäväksi. Mitäpä jos sieltä sitten tuleekin sellasta mitä he eivät haluakaan kuulla.

Puuha

Käy ilmi, että johtamisen ongelmista ovat kaupunginhallituksen jäsenet olleet tietoisia. Silti ei ole ollut halukkuutta tarttua asiaan ja selvittää sitä. Hävetkää! Tulevat vaalit lienevät mielissä, mutta niissä menestyvät ne, jotka toimivat rehellisesti ja osoittavat rohkeutta liata kätensä silloin, sen aika on.

Ongelmista tiedetty

Halvaannutetaanko kaupungin toiminta tällä touminnalla? Huuhtaminen ja pelko saa ihmiset yleensä aristelemaan kehittämisideoiden esilletuontia. Virkakunta menee lukkoon ja alkaa jumittaa. Ja päättäjät joutuu tätä vatvomaan ja pitämään kielen keskellä suuta lausunnoissaan. Kaikki tämä vie aikaa ja energiaa. Lopulta käsissä on rampa ankka.

Vaikutukset eteenpäin

Hämmästelen sitä, että kaupunginhallitus pyysi Kokkolan kaupungin työntekijöitä ottamaan yhteyttä liittyen epäasialliseen kohteluun virallista reittiä eli työsuojeluvaltuutettujen kautta sen jälkeen kun oli ilmaissut luottamuksen kj:ta kohtaan. Eli puutu asiaan, mutta mikään ei muutu. Sitten työsuojeluvaltuutettu ei edes kommentoi lehdelle mitään koskien asiaa. Voi kun Mattila olisi edes ainoa pelolla johtaja. On väärin syyttää vain yhtä ihmistä, kun johtamiskulttuuri on osin täysin 1900-luvun alusta. Ei johtamiseen voi puuttua, niin kauan kuin epäkohtiin reagoidaan näin kuin kaupunginhallitus teki. Johtamisongelmat muuallakin ovat kyllä olleet tiedossa, mutta ei korppi korpin nokkaa noki. Päinvastoin.

Holtitonta menoa