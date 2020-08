KTP aloitti terävästi, mutta jäi jatkossa Jaron jalkoihin jalkapallon Ykkösen Kotkassa pelatussa kärkiottelussa – Pisteet menivät kuitenkin lopulta jakoon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jaron Joni Remesaho koki erikoisen viikon, kun hän edusti oman joukkueen lisäksi Kakkosen JBK:ta keskiviikkona. Sunnuntaina pelaaja puolestaan palasi Jaron paitaan KTP:n vieraana selätettyä sairastelut. Kun kärkiottelu päättyi 1–1 (1–0), pitivät pietarsaarelaiset sarjataulukossa kakkossijasta kiinni.

– Paluu oli ihan ookoo. Tämä tuntui ihan hyvältä, rupesi tulemaan hyvää vauhtia. Mutta oli hyvä, että tuli pelattua vaan se kuutisenkymmentä minuuttia.

Vaikka pelaaja oli kentiltä sivussa tovin, ovat Jaron myyntipäällikön päivät jalkapallopainotteisia alati.

– Aamulla menen töihin ja iltapäivällä treeneihin - eihän sen parempaa ole! Jaroa tulee paljon, mutta ei se tule ulos korvista, paljon muutakin kuin myyntiä tekevä Remesaho virnistää tyytyväisen oloisena.

Pelaamisella ja toimistotyöllä leipänsä tekevä Remesaho ei suostu ottamaan kunniaa Jaron menestyksestä yksin, vaikka hän puuhaa seuran parissa hurjan paljon.

– Jalkapallo on joukkuelaji! Tämä on koko yhteisön hyvyyttä totta kai, valmennusta, joukkuetta ja joukkuehenkeä kehuva pelaaja kuittaa hymyillen.

Sunnuntaina heikosti aloittaneen, mutta toiselle jaksolle roimasti petranneen Jaron kakkossija ja menestys näkyy Remesahon mukaan Pietarsaaressa sekä jalkapalloilijan että myyntipäällikön näkökulmasta.

– Ihan ehdottomasti näkyy! ihmiset ovat mukana, kun menee hyvin. Meille tulee tänne Kotkaankin aina faneja Helsingistä.

Noin kolme varttia JBK:ssa Kakkosta pelannut, ja Ykkösessä edellisen kerran elokuun alussa luutinut Remesaho oli sunnuntaina perusvarma. Pelaaja antoi muutaman hyvän kulman, joista ensimmäisen puoliajan lopulla tullut oli lähellä johtaa 1–1-tasoitukseen.

– Me tultiin peliin ihan väärällä taktiikalla, annoimme heidän pelata. Kun me puoliajalla tulimme takaisin, niin nostimme prässiä eivätkä he saaneet oikein mitään aikaiseksi.

Jaron hyökkäys oli takonut ennen Kotkan reissua Severi Kähkösen ja KTP:nkin reppuun osuneen Anthony Olusanyan johdolla tasaisesti tulosta, mutta samalla ottelusta toiseen vastustajat olivat onnistuneet luomaan erinomaisia maalipaikkoja.

Sunnuntaina Jaro alkoi luomaan paikkoja 50. peliminuutin jälkeen vieden ottelua ajoittain suvereenisti. Emil Öhbergin maalilla riitti vipinää urakalla ensimmäisellä nelivitosella ja toisen alussa. Vahti otti muutaman elintärkeän pelastuksen, joista viimeisen aivan ottelun lopulla.

Anthony Olusanya laukoi komean tasoituksen 67. minuutilla. Kotkan mentyä heti alussa Antti Mäkijärven maalilla johtoon.

– Harmi, että KTP teki yhden maalin. Toisaalta KTP on kolmantena sarjataulukossa, eli eivätpä ainakaan tulleet ohi, sarjakakkosen monitoimimies Remesaho lopettaa.