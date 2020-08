Lukijoiden mielipide: SDP:n Tavoitteena kestävä ohjelma turkistuotannosta luopumiseksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

SDP:n puoluekokous kokoontui 22.-24.8.20 Tampereella. Kokousedustajat päättivät puolueen tavoitteista ja yhteisestä arvopohjasta. Käsittelimme puolueohjelman ja periaatejulistuksen lisäksi aloitteita. Kantaa otetiin myös turkistarhaukseen, joka herätti runsaasti keskustelua. Puoluekokouksen kannaksi muodostui ”SDP ottaa tavoitteekseen saada Suomeen turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltävä lainsäädäntö sekä sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävä ohjelma asteittaiseksi turkistuotannosta luopumiseksi seuraten niiden maiden malleja, joissa turkistarhaus on jo loppunut tai loppumassa siirtymäajan jälkeen”.

Kyseessä on periaatepäätös, joka painottaa vastuullista siirtymäaikaa ja alalla toimivien ihmisten uudelleenkoulutusta. Lainsäädäntöä asiasta ei vielä ole, eikä sitä ole näköpiirissäkään ihan lähiaikoina. Turkisala on vaikeuksissa ja alan yrittäjät vähenevät koko ajan. Tässä tilanteessa SDP:n tavoitteena on rakentaa ”sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävä ohjelma asteittaiseksi turkistuotannosta luopumiseksi”. Kokouspäätöksessä lausutaan myös ”siirtymäajan jälkeen”. Elinkeinon harjoittajien näkökulmasta on tärkeää, että päätöksiä ei tehdä yllättäen vaan hallitun siirtymän kautta kohtuullisen määräajan kuluessa.

Turkisalan hiipuminen hitaasti ilman suunnitelmia ja ihmisten toimeentulon turvaamista olisi inhimillinen tragedia. Koska ala on vaikeuksissa ja alan yrittäjillä on haasteita, on tärkeää keskittyä nyt tekemään mahdollisimman rakentavia ehdotuksia siitä, miten hallittu alasajo palvelisi kaikkia osapuolia. Alan ihmiset itse tuntevat tilanteen parhaiten, joten ruohonjuuritason viestintä on nyt tärkeää. Tässä asiassa koemme, että olemme heikomman puolella – sekä eläinten, että vaikeassa asemassa olevien turkisalan yrittäjien puolella.

Emma Haapasaari

Tomi Hämäläinen

Jani Jumppanen

Emilia Teerikangas

Kokkolan SDP Puoluekokousedustajat