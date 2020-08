Lukijan mielipide: Voi aikoja, voi tapoja – "Rahaeliitti pitää huolen toisistaan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokoomuksen herrakerhosta uhiteltiin, että lomien päätyttyä hallitusta haastetaan tosissaan ja tehdään kovaa oppositiopolitiikkaa. No sitä on nyt saatu lukea lehdistä, liekö kuitenkin osa ajatuksesta vielä jäänyt kesälomille? Orpo syytti hallitusta UPM:n Kaipolan tehtaan lopettamisesta. Polttoaineverojen korotus, liian suuret palkat ja mitä kaikkea keksikään.

Samalla näkyy unohtuvan se tosiasia, että reilun kymmenen vuoden aikana aika moni paperitehdas on laittanut lapun luukulle. Ketä niistä Orpo ajatteli syyttää, kun aika monessa niiden aikaisissa hallituksissa on kokoomuskin istunut? Totuuden nimissä on sanottava, että varsinkin sanomalehtipaperin menekki on vähentynyt aika rajusti, mikä ei voi olla vaikuttamatta tilanteeseen.

Missään vaiheessa herrat eivät tunnu myöskään muistavan mitä kaikkea on yritysten tukemiseksi vuosien varrella tehty. Yhteisöveronalennus, teollisuuden sähköveronalennus EU:n minimitasolle, pitkään jatkunut palkankorotusten nollalinja, kikyn myötä työnantajille kuulunut sosiaaliturvamaksujen siirto työntekijöiden maksettavaksi noin 800 miljoonaa euroa vuodessa. Ja mitä polttoaineveronkorotukseen tulee, niin polttoaine on tällä hetkellä aika paljon halvempaa mitä se oli, vaikka vuosi sitten. Eikä ole edes näköpiirissä sen noususta samalle tasolle. Joten se siitäkin pointista.

Jostain syystä oppositiosta ei ole nostettu esille eikä moitittu UPM-Kymmenen tj. Pesosen nauttimaa kohtuutonta seitsemän miljoonan euron vuosipalkkaa. Rahaeliitti pitää huolen toisistaan. Vain tarpeeksi suuret voitot – mitä ne sitten ovatkaan – riittävät tälle porukalle.

Kuntatalouden näkökulmasta tämä on aika ikävää. Kunnallisveroja maksavat juuri ne kallispalkkaisiksi mainitut työntekijät, eivät pääomatuloja nauttivat johtajat tai osakemiljonäärit. Ja juuri niillä kunnallisveroilla meidän palvelutkin maksetaan.

Kauko Niemi vas.