Kaustislaisen Jami-Petteri Klemolan muistolle järjestetään suruhartaus Kaustisen kirkossa torstaina 3. syyskuuta kello 19.

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan mukaan Klemolan kuolema on koskettanut syästi eri ikäisiä ihmisiä niin Kaustisella, lähialueella kuin laajemminkin.

Seurakunta kertoo haluavansa suruhartaudella tukea kaikkia, joita Klemolan kuolema on koskettanut. Kirkkoherra Veli-Pekka Harju haluaa ilmaista lämpimän osanoton Klemolan läheisille ja ystäville.

– Myös kaikkein syvimmän pimeyden ja raskaimpien kysymysten keskellä saamme etsiä suojaa ja turvaa Jumalasta. Hänen varaansa jätämme Jami-Petterin ja myös itsemme. Toisen maailman äänet ovat toivon ja lohdutuksen ääniä. Niitä tarvitaan nyt, Harju kertoo tiedotteessa.

Hartauden jälkeen on mahdollisuus keskusteluun, ja paikalla on seurakunnan työntekijöiden lisäksi kriisityöntekijöitä.

21-vuotias Jami-Petteri Klemola ilmoitettiin kadonneeksi 24. kesäkuuta. Viimeiset havainnot Klemolasta tehtiin 16. kesäkuuta. Vain muutamaa päivää myöhemmin poliisi tiedotti, että Klemola on todennäköisesti joutunut henkirikoksen uhriksi.

Tapausta on tutkittu koko kesä, ja tutkinta on edelleen kesken. Poliisi kertoo olevansa varma siitä, että Klemola on surmattu 16. kesäkuuta. Tapahtunutta tutkitaan murhana.

Viime viikon keskiviikkona, 26. elokuuta, Pohjanmaan poliisi löysi Vetelin Räyringistä ruumiin. Poliisi kertoi uskovansa, että kyseessä on Klemolan ruumis. Henkilöllisyys varmistuu myöhemmin oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa.

