Lukijan mielipide: Keskustan puheenjohtajavaali on henkilövaali

Keskustan Oulun puoluekokouksen tärkein tehtävä on puolueen puheenjohtajan vaali. Pääehdokkaitten Katri Kulmunin ja Annika Saarikon välillä ei näytä olevan keskustan sisäisiä linjaeroja. Henkilöiden toimintatavoissa on sen sijaan on eroja, merkittäviäkin. Kiinnitän huomiota vain yhteen, jota pidän ratkaisevimpana erona, kenelle ääneni annan.

Puheenjohtajan valinnassa yksi on kysymys ylitse muiden. Kuka ehdokkaista on yhteistyökykyisin nykyisessä hallituksessa, joka jatkanee koko vaalikauden.

Julkisuudessa on kerrottu pääministeri Sanna Marinin sanoneen, että Katri Kulmuni on maanvaiva. Ei savua ilman tulta. Vääntöä pitääkin olla omien tavoitteiden puolustamisessa, mutta ei maanvaivaksi asti. Sillä tavalla ei saada oman puolueen tavoitteita maaliin.

Annika Saarikko puolestaan on korostanut yhteistyön merkitystä hallituksen työskentelyssä. Hän on julkisesti luvannut tukea Sarinia. Saarikon tuki pääministerille lisää keskustan vaikutusmahdollisuuksia hallituksessa. Korostan sitä, että vain hyvällä rakentavalla yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan. Tällä pääperusteella katson, että Annika Saarikolla on parhaat mahdollisuudet onnistua puolueemme puheenjohtajana eteen tulevissa vaikeissakin ratkaisuissa. Lisäksi Saarikko on selväsanainen esiintyjä. Hänellä on myös lavakarismaa.

Kannatan Annika Saarikon valintaa keskustan uudeksi puheenjohtajaksi.

Jorma Tikkanen

Puoluekokousedustaja

Himanka