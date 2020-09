Jouni Nikulan kolumni: Kuntavaalien värisuora Kokkolassa on täysin uusissa käsissä ja se voi olla iso isku maakuntakeskuksen kaupunkipolitiikalle – Täydentääkö kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi perussuomalaisten rivit?

Kokoomuksen sisällä on sanonta, että puolueella on katto korkealla ja seinät leveällä. Se tarkoittaa sitä, että talossa on kaksi siipeä: konservatiivinen ja liberaali.

Keski-Pohjanmaalla siipiä on vain yksi. Sekin on typistymässä, kun kokoomusnuorten puheenjohtajuutta tavoitellut, vuonna 1991 syntynyt kannuslainen Manolis Huuki vaihtoi perussuomalaisten väreihin.

Sillä suunnalla on Kannuksessa nyt vetoa, kun entinen perussuomalainen Jussi Niinistö valmistautuu johtamaan kaupunkia. Samalla keskipohjalainen kokoomusaate harmaantuu entisestään.

Perussuomalaiset on tämän kesän ilmiö Keski-Pohjanmaan poliittisella kartalla.

Isoin pommi on rääväsuuna ja helposti kiihtyvänä tunnetun kansanedustaja Mauri Peltokankaan lähteminen kuntavaaleihin kokkolalaisena, mutta ei siinä vielä kaikki. Vähääkään paikallispolitiikkaa seuraavien tiedossa on, että keskusta on jakautunut Kokkolassa kolmeen, jopa neljään blokkiin.

Yhtä niistä voisi kutsua persusiiveksi. Sen näkyvin hahmo on otsikoissa koko kautensa ajan kieppunut Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi.

Herlevi on aloittanut hiljattain päivätöissä palokaluston hoitajana Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella. Työnantaja on sama kuin Timo Sillanpäällä, joka johtaa sekä Kokkolanseudun että Keski-Pohjanmaan perussuomalaisia. Hauskaa sattumaa.

Viekö pyöröovi perussuomalaisiin? Lopetin spekuloinnin perjantaina ja kysyin asiasta suoraan Herleviltä. Vastaus oli pohdiskeleva, mutta sen voisi summata näin: Vaaleihin on pitkä aika, villejä huhuja voi kuulla, mutta lopullista päätöstä edes ehdolle lähtemisestä ei ole tehty.

Huomionarvoista on se, että Herlevi ei tyrmännyt loikkateoriaa. Paikallispolitiikasta hyppäämistä taas puoltaisi se, että hän on kokenut kaupunginhallituksen puheenjohtajana poikkeuksellisen paljon. Yksi syy on siinä, että kieli on laulanut kuin perussuomalaisella.

Kääntelipä pelilautaa miten tahansa, perussuomalaisten asetelmat Kokkolassa ovat ennennäkemättömät. Sitä alleviivaa se, että isot nimet Jutta Urpilainen ja Tuomo Puumala eivät lähde kevään kuntavaalikilpaan mukaan lainkaan.

Ässät ja puheenaiheet ovat menossa yksiin käsiin.

Mitä se tarkoittaa Kokkolan kehitykselle? Olemme ison kysymyksen äärellä, sillä uskottavan kaupunkipolitiikan tekeminen on jo nyt jäänyt liian harvojen harteille.

Umpioon vetäytyminen olisi maakuntakeskukselle tuomiopäivän isku.