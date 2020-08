Kasvomaskien jakelu vähävaraisille alkoi Soitessakin: "Varovaisuutta toivoisin kansalaisilta," sanoo Kuhmon kaltaiseen tautiryppääseen jo varautunut infektiolääkäri Marko Rahkonen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuhmossa todettujen koronatartuntojen rypäs (12 tartuntaa, yli 100 altistunutta) voi milloin tahansa tulla eteen myös Keski-Pohjanmaalla. Tähän on varautunut Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektiolääkäri Marko Rahkonen.

– Varovaisuutta toivoisin kansalaisilta. Ei unohdeta keväällä opittuja hyviä tapoja, joihin yksi uusi lisä on kasvomaski, Rahkonen sanoo.

Soite aloitti maanantaina ilmaisten kasvomaskien jakelun vähävaraisille. Päätös jakamisesta tehtiin nopeasti, kun sairaanhoitopiireistä myös Keski-Pohjanmaalla todettiin yksi koronavirustartunta kahden viikon aikana.

Vaikka koronatilanne on ollut kesän ajan hiljainen Soiten toiminta-alueella, valmiustaso reagoida nopeasti on pidetty koko ajan ylhäällä.

– Kuhmon kaltainen tapaus pystyttäisiin hyvinkin nopeasti viemään maaliin, Rahkonen rauhoittelee.

Soite jakaa vähävaraisille 8 000 – 9 000 kangasmaskia, joista osa on uusia ja osa käytettyjä. Ne on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja ovat olleet ammattilaisten käytössä esimerkiksi palvelukodeissa.

– Toivoisin, että vähävaraiset kävisivät maskeja hakemassa. Ne on havaittu toimiviksi ja kestäviksi sekä niitä pystyy käyttämään turvallisesti, Rahkonen sanoo.

Soite pystyi aloittamaan nopeasti maskien jakamisen, sillä kuntayhtymä tilasi niitä paikallisilta ompelijoilta keväällä. Tästä tilauksesta noin puolet on nyt jaettavana ja puolet Soiten käytössä. Ne on käytössä todettu malliltaan hyviksi.

Jotkut sairaanhoitopiirit jakavat vähävaraisille kertakäyttöisiä maskeja.

– Kangasmaski on parempi ratkaisu kuin paperinen kertakäyttömaski, joka kestää käytössä vain tunnin tai kaksi. Niitä pitäisi olla valtavia määriä, Rahkonen sanoo.

Kasvomaskia tarvitsee esimerkiksi tilanteessa, jossa on pakko lähteä oireisena liikkeelle koronavirustestiin tai vastaanotolle. Suojautuminen on tarpeen myös väkijoukossa tai liikennevälineissä, joissa etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.

– Kun laitat maskin kasvoille, vähennät pisaroiden muodostumista ympäristöön. Kangasmaskit suodattavat jonkin verran pisaroita, mutta henkilösuojain se ei ole, Rahkonen muistuttaa.

Soite jakoi maanantaina kasvomaskeja Koivuhaassa. Timo ja Riina Lehtimäki hakivat pestävät kangasmaskit koko perheelle. Clas-Olav Slotte

Etukäteen on vaikea arvioida, paljonko maskin hakijoita on. Aikuisten sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Marja Paananen kertoo, että maskien jakelusta on tullut hyvin vähän kyselyitä.

Maskeja jaetaan kahden viikon ajan Soiten ilmoittamissa viidessätoista jakelupisteessä. Soite on valmiudessa hankkimaan ja jakamaan niitä myös toisen erän, jos kysyntää on paljon.

Maskit jaetaan neljän kappaleen pusseissa, ja mukana on käyttö-, riisumis- ja pesuohjeet.

Osa maskeista on täysin uusia, osa käytettyjä. Myös uudet maskit on pesty ja paketoitu uudelleen.

– Kaikki maskit ovat puhtaita ja hyväkuntoisia. Saimme nopeasti jakoon luotettavat maskit, Paananen viittaa maskien ammattilaiskäyttöön.

Jakelupisteissä maskeja jakavat suojautuneet työntekijät. Jakelupaikalla ei kysytä tulo- tai varallisuustietoja eikä henkilötietoja.

– Ei tarvitse millään tavalla todistaa olevansa vähävarainen. Tämä perustuu luottamukseen, Paananen sanoo.

Jos joku pelkää käytettyjä maskeja, syytä huoleen ei ole. Maskit on pesty Soiten käyttämässä laitospesulassa.

– Totta kai ne ovat turvallisia, sillä ne pestään samalla tavalla kuin sairaalapyykki ja tartuntatautipyykki. Tämä on suurpesula, josta löytyvät tarvittavat aineet, sanoo KokkoPesu Oy:n toimitusjohtaja Mervi Särkijärvi.

Soiten käyttämät kangasmaskit ovat materiaaliltaan puuvillapolyesteriä.

– Se on tosi kestävää materiaalia ja voi pestä vaikka kuinka monta kertaa.

Kotona maskeja voi pestä pesukoneessa 90 asteessa tai keittää 10 minuuttia tulikuumassa vedessä.

Soite jakaa kangasmaskeja (kuvassa) vähävaraisille. Kalliossa jakelu aloitettiin kertakäyttömaskeilla. Clas-Olav Slotte

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on jaettu kasvomaskeja vähävaraisille kuuden päivän ajan. Kallio jakaa aluksi kertakäyttöisiä maskeja, joita on paketissa viisi kappaletta.

– Maskeja on jaettu tähän mennessä noin 2 200 kappaletta. Niitä meni viime viikon lopulla enemmän kuin alkuun, sanoo terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi.

Kalliossa seurataan määrää, jotta voidaan arvioida, paljonko maskeja tarvitaan jatkossa. Tällä viikolla maskeja jaetaan maanantaina ja keskiviikkona Ylivieskassa ja Nivalassa – tiistaina Sievissä ja Alavieskassa.

Jakelupaikoilla ei pidetä rekisteriä eikä selvitetä varallisuutta.

– Se joka tulee maskeja hakemaan, saa mukaansa maskipussin. Ja jos on joutunut käyttämään loppuun maskit, saa tulla hakemaan seuraavan pussin, Peltokorpi sanoo.

Kalliossa oli varastossa kertakäyttöisiä maskeja, joten niiden jakaminen pystyttiin aloittamaan nopeasti.

– Kangasmaskeista on tehty tilaus paikalliselta yritykseltä. Kun kertakäyttöiset maskit on jaettu, siirrymme kangasmaskeihin. Niitä jaetaan kaksi per hakija.

Peltokorpi muistuttaa hyvästä käsihygieniasta ja ohjeiden noudattamisesta.

– Kyllä oleellinen asia on, että kasvomaskia osataan käyttää oikeaoppisesti.