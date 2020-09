Ensimmäinen Lucina Hagman -palkinto Kiviniityn koulun opettaja ja rauhankasvattaja Eeva-Liisa Kiiskilälle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kasvatustieteen maisteri Eeva-Liisa Kiiskilä on ensimmäinen Kokkolan kaupungin myöntämän Lucina Hagman -palkinnon saaja.

Kokkolan kaupunki jakoi tänään tiistaina 400-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi ensimmäisen Lucina Hagman -palkinnon. Palkinnolla kaupunki haluaa jatkaa kälviäläissyntyisen Lucina Hagmanin kasvatusfilosofista perinnettä.

Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on joko määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt koulutuksen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä tehnyt pedagogista työtä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamiseksi.

Kiiskilä on valmistunut Oulun yliopiston monikulttuuriselta linjalta ja työskennellyt pitkään opettajana ja rauhankasvattajana Kokkolassa edistäen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kiiskilä on toiminut pitkään Kiviniityn yhteiskoulussa maahanmuuttajaoppilaiden valmistavassa opetuksessa ja ollut avainhenkilö Kokkolan Maailmankoulussa, jonka malli on tunnustettu valtakunnallisesti, palkintoperusteissa kerrotaan. Hän on ollut aktiivisesti mukana lukuisissa kansainvälisissä projekteissa koordinointi- ja koulutustehtävissä, ja on työstänyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivitystä Kokkolan alueella.

– Olennaista on, että työni tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa on huomattu, huomionosoituksesta häkeltynyt Kiiskilä toteaa.

Kiiskilä sanoo, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen on Kokkolassa tehty paljon määrätietoista työtä jo pitkään, mutta edelleen riittää tehtävää. Muun muassa rasismin ehkäisy ja sukupuolten moninaisuuden huomiointiin liittyvät asiat ovat nykyään ajankohtaisia.

Kiiskilän mielestä on upeaa, että Lucina Hagmanin edustamaa arvomaailmaa tuodaan esiin.

Lucina Hagman -palkinnon lisäksi Lapsiystävällinen kasvu ja kasvatus -seminaarissa jaettiin kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Kälviän 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuire Matilainen ja Lohtajan yläkoulun kotitalousopettaja Anne Kamunen-Kauro.

Lucina Hagman -palkinnon saaja Eeva-Liisa Kiiskilä (vas.) ja kunniamaininnan saaneet Kälviän 4H-yhdistyksen Tuire Matilainen ja Lohtajan yläkoulun kotitalousopettaja Anne Kamunen-Kauro. Jukka Lehojärvi

Raadin perusteissa todetaan, että Matilainen on toiminut omistautuneesti ja motivoivasti lasten ja nuorten hyväksi Kälviän 4H-yhdistyksessä. Hän on koordinoinut laaja-alaisesti kerhotoimintaa ja tukenut nuorten yrittäjyyttä. Tänä vuonna Matilaisen luotsaama tyttöjen erä- ja seikkailukerho on palkittu Suomen parhaana 4H-kerhona. Hän rakentaa siltoja ja kehittää yhteisöllistä ilmapiiriä toiminnallaan.

Kamunen-Kauro on toiminut vuosia Lohtajan yläkoulun rakastettuna kotitalousopettajana, ja sitouttanut lukuisia omia luokkiaan luokkaretkihankkeisiin, joiden varainkeruu on tehty innovatiivisesti, aidon yhteisöllisesti ja tasa-arvo huomioiden, raati kuvailee.

Palkintoraadin jäsenet ovat Sari Innanen (pj.), Suvi Alamaa, Ronnie Djupsund, Merja Meriläinen ja Maija Myllykangas.

1. syyskuuta vietetään kälviäläissyntyisen kasvatusfilosofin Lucina Hagmanin eli tasa-arvoisen suomalaisen koulutuksen päivää.

Lucina Hagman oli opettaja, koulunjohtaja ja hän oli perustamassa Marttaliittoa ja Naisasialiitto Unionia. Lisäksi hän oli yksi maailman ensimmäisistä naiskansanedustajista.

Hagman pyrki edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hänen työllään on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tasa-arvoiseen oppimiskäsitykseen.

Kokkolan kaupunki esitti kesällä 2019 Lucina Hagmanin päivää uudeksi viralliseksi liputuspäiväksi. Päätöstä esitykseen ei ole vielä tullut, ja sen saamiseen voi mennä vuosia, mutta kaupunki on kannustanut kaikkia kokkolalaisia nostamaan Suomen lipun salkoon syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Mäntykankaan koulun musiikkiluokat esiintyivät Kokkolasalissa seminaarin alkajaisiksi: