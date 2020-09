Lukijan mielipide: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on uhattuna

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn vuodelle 2021 myöntämiä avustuksia uhkaa valtion talousarvioesityksessä kolmanneksen leikkaus, joka tarkoittaa 127 miljoonaa euroa. Käytännössä joka kolmas euro vähenee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista! Osa STEAn avustuksista kohdentuu valtakunnallisille tahoille, mutta lähes puolet myös suoraan maakuntiin ja nimenomaan tämän osuuden vähenemisestä olemme huolissamme. Jos talousarvioesitys ei muutu, romahtaa monen sosiaali- ja terveysjärjestön toiminta ja mahdollisuudet auttaa ihmistä.

Toteutuessaan leikkaukset vaikuttaisivat merkittävällä tavalla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai muuten tukea tarvitsevien ihmisten elämään; lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien.

Kansalaisjärjestöt on perustettu nimenomaan näiden sosiaali- ja terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ongelmia kohtaavien tueksi. Kansalaistoiminnan tuki muulle yhteiskunnalle on ollut vuosikymmenien ajan, ja on edelleen, korvaamaton.

Valtakunnallisen Ensi- ja turvakotienliiton lapsiperheille tekemän kyselyn mukaan järjestöt reagoivat keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin nopeasti vaihtoehtoisia tuenmuotoja kehittäen, mahdollistivat turvalliset kohtaamiset kasvotusten tai videovälitteisesti ja auttoivat perheitä selviytymään.

Perheet arvioivat kyselyssä, että heidän tilanteensa tulee edelleen vaikeutumaan. Pelkkä kriisiapu ei riitä, vaan tarvitaan järjestöjen antamaa matalan kynnyksen apua pitkäjänteisesti.

Tämä on järjestöjen perustyötä, joka valtion talousarvioesityksessä on nyt vakavasti uhattuna.

Me allekirjoittaneet keskipohjalaiset järjestöt toteutamme STEA-avustuksilla alueellamme muun muassa kohtaamispaikkatoimintaa, vertaistukea, neuvontaa ja koulutusta. Osallisuutta tukevan ja yksinäisyyttä ennaltaehkäisevän työn lisäksi avustus mahdollistaa myös vaativaa ammatillista tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvittelyyn sekä yksilö- ja ryhmätukea erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa oleville.

Kaikki toiminta on rahoittajan ohjeiden mukaisesti voittoa tavoittelematonta. Yhteensä vuonna 2020 STEA tuki näitä toimintoja Keski-Pohjanmaalla 1,56 miljoonalla eurolla. Toiminnoissa on mukana tuhansia ihmisiä suoraan tai välillisesti. Lapsia, naisia, miehiä ja perheitä. Mietimme tällä hetkellä erittäin vakavin mielin, että monelleko ihmiselle mahdollisesti pienenevä avustus riittää ensi vuonna?

Valtioneuvoston on ratkaistava sotejärjestöjen tekemän yleishyödyllisen toiminnan rahoitusongelma syksyn budjettiriihessä. Kysymys on koko hallitusta koskeva. Keinoja on, kunhan yhteinen tahto löytyy.

Marita Loukiainen,

toiminnanjohtaja, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Sirpa Nevasaari,

toiminnanjohtaja, Kosti ry

Harri-Heikki Niemi,

toiminnanjohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys

Maija-Liisa Pulkkinen,

toiminnanjohtaja, Keski-Pohjanmaan Omaishoitajat ry

Jyrki Jouppi,

toiminnanjohtaja, Kokkolanseudun Omaishoitajat ry