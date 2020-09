Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liiketoiminnan maisteriohjelma jatkuu Kokkolassa.

Syksyllä toista kertaa käynnistyvän Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan valittiin 35 uutta opiskelijaa.

Ensimmäiseen kolmivuotiseen ohjelmaan valittiin 25 opiskelijaa. Nyt sisäänottomäärää on kasvatettu.

Hakijoita oli ennätykselliset 394. Valtakunnallisessa yhteishaussa hakijoita maisteriohjelmaan oli 160 prosenttia enemmän kuin edelliskerralla vuonna 2017.

Koulutusohjelman vastaava, yliopistonlehtori Jenni Kantola Kokkolan yliopistokeskukselta kertoo, että hakijamäärän kasvuun on varmasti useita syitä.

– Yksi iso tekijä on varmasti, että kerrankin on tarjolla maisteriohjelma, jota voi tehdä työn ohella. Se on harvinaisuus kauppatieteellisen puolella.

Kantolan mukaan tutkinto on suunnattu erityisesti jo työelämässä jonkin aikaa olleille, niin sanotusti "aikuisille" opiskelijoille. Hänen mukaansa uudelleenkouluttautuminen on nykyään vahva trendi.

– Ihmiset hakevat uralleen vaihtoehtoja ja uusia työllistymismahdollisuuksia.

Kolmanneksi syyksi Kantola mainitsee sijainnin. Liiketoiminnan maisteriohjelmaan haettiin koko Suomesta, mutta valituista noin puolet tulevat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta. Loput puolet ovat pääosin Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta.

– Seudulla on kerrankin tarjolla maisterivaiheen opintoja alalta.

Vaikka tutkinto on kasvattanut suosiotaan huimasti, sitä ei vielä ole vakiinnutettu. Ei siis vielä tiedetä, järjestetäänkö tämän kolmivuotisen ohjelman jälkeen seuraavaa. Tilannetta tarkastellaan yksi kausi kerrallaan.

Kokkolassa kauppatieteen maisteriohjelma on otettu hienosti vastaan. Uudella, alkavalla kaudella painopisteenä on yritysyhteistyön laajentaminen.

Opiskelijoille etsitään parhaillana korkeakoulutettuja ja työelämässä jo pitkään olleita uramentoireita.

Uramentorointi ei ole korkeakouluissa uusi keksintö. Kantola kertoo, että heillä konseptia on haluttu hieman uudistaa. Tavallisesti mentori tutustuttaa mentoroitaviaan työelämään ja miettii heidän kanssaan uravaihtoehtoja.

Koska suurin osa tutkinto-opiskelijoista on jo työssäkäyviä ja uraa tehneitä, liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan haetaan mentoreita hieman erilaiseen mentorisuhteeseen.

– Sellaista tasavertaisempaa ja vuorovaikutteisempaa mentorisuhdetta, Kantola selittää.

Mentorisuhteen on tarkoitus kestää koko tutkinnon läpi, eli kahdesta kolmeen vuotta. Tapaamisia ei kuitenkaan ole tarkoitus pitää liian usein, ehkä pari kertaa lukuvuodessa. Niin mentorointi ei työllistä liikaa ja kohtaamiset ja keskustelut voisi pitää merkityksellisempinä.

– Etsimme oikeanlaisia tyyppejä, jotka pystyisivät sitoutumaan tähän, ja jotka kokevat voivansa myös itse saada mentoroinnista jotain, Kantola kertoo.

Mentoriksi haluavalla on oltava korkeakoulutausta. Kantola toivoisi, että mukaan saataisiin houkuteltua paikallisia liike-elämän edustajia, mutta koska kokoontumiset voidaan hoitaa myös etänä, etäisyyskään ei ole este.

– Olisi tärkeää, että henkilö on itse kiinnostunut keskustelemaan, kuuntelemaan ja jakamaan näkemyksiää. Ja myös miettimään itse omaa työtään ja työn tekemisen tapoja.

Kantola uskoo, että mentorointi voi olla myös mentorille itselleen hyvin antoisaa, ja hän toivoo mahdollisimman monen kiinnostuneen hakevan. Mentoreita tarvitaan kymmenkunta. Hakea voi syyskuun loppuun yliopistokeskus Chydeniuksen verkkosivujen kautta.

– Tässä ajassa on hirveän tärkeää saada erilaisia keskustelukumppaneita ja verkostoitua, Kantola sanoo.