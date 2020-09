Lukijan mielipide liittyen Kaipolan tehtaan sulkemiseen: Ei mikään kriisissä oleva tehdas

Kaipolan paperitehtaan sulkemispäätöksen syiksi ovat yhtiön edustajat ilmaisseet muun muassa nykyhallituksen toimet ja on esitetty väärääkin tietoa. Samaan aikaan UPM on jakanut valtavia osinkoja omistajilleen. Kyseessä ei siis ole missään vaiheessa ollut mistään kriisissä olevasta tehtaasta, se ei vain ole tuottanut tarpeeksi voittoa, ja nyt on yritykselle edullista syyttää muita sulkemisesta.

Vaan eipä tämä monikansallinen yritys taida aikoa millään tavalla kantaa vastuutaan toimistaan. Miten lie käy Jämsän alueelle? Miten lähialue pystyy selviytymään kuihtumatta, kun alueelta häviää merkittävä työllistäjä? Mitkä ovat ne kerrannaisvaikutukset, jotka iskevät muun muassa paikallisyrityksin kassakoneisiin, kun ostovoima kaikkoaa?

Tällaisessa tilanteessa, kun työläisellä ei ole sanavaltaa koskien oman työpaikan menettämistä, tai kun hän esimerkiksi ei välttämättä voi vaikuttaa työllistymismahdollisuuksiinsa alueella, iskisi valtiovarainministeriön ja oikeiston kovat ”työllisyystoimet” aivan väärään kohtaan. Tällaisessa tilanteessa ei sosiaalietuuksien ja palveluiden heikennyksistä ja muista esitetyistä ”kannustimista” olisi muuta kuin haittaa.

Roy Pietilä,

puheenjohtaja

Kokkolan Vasemmistoliitto ry