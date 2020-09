Anni Saaren kolumni: Ihmiset tekevät kaupungin brändin – ensivaikutelma Kokkolasta on ollut hämmästyttävän positiivinen

Olen nyt kuukauden ajan perheeni kanssa asunut arkiviikot Kokkolassa. Vanhalla kotikadulla naapurit ovat aina olleet mukavia, mutta aikoinaan kerrostalossa joutui näkemään kaikenlaista. Ehkä siksi sitä alitajuisesti odottaa aina pahinta.

Tuntuikin tosi mukavalta kun muuttaessamme pysäköimme peräkärryn uudelle kotikadulle vähän niin ja näin ja naapuri ei tullutkaan valittamaan häiriöstä tai pyytämään, että lapset muistaisivat olla hiljaa. "On mukavaa, että täällä on elämää". Toinenkin naapuri tuli heti toivottamaan tervetulleeksi.

Koulu- ja harrastusasioita järjestellessäni olen lähettänyt monia sähköposteja ja soittanut useita puheluita. Kaikki tahot ovat vastanneet nopeasti ja ystävällisesti, ja kaikki, siis ihan kaikki, on järjestynyt.

Ensivaikutelma Kokkolasta on ollut suorastaan hämmästyttävän positiivinen. Tähän ei mikään brändityöryhmä pysty.

Näin kuukauden kokemuksen perusteella minusta vaikuttaa, että kokkolalaiset ovat terveellä tavalla ylpeitä kaupungistaan. Ja herranen aika, miksi eivät olisi? Kokkola on vanha sivistyskaupunki, johon kansainvälinen kauppa on satoja vuosia tuonut hyvinvointia ja joka meren ansiosta on ollut avoin ihmisten ja aatteiden tulla ja mennä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ehkä historialla on osansa siinä, että Kokkola ei nytkään tunnu sulkeutuneelta. Vaikuttaa siltä, että kaupunkia halutaan kehittää, ja että sinne mahtuu uusiakin ihmisiä.

Kokkola ei myöskään yritä olla isompi tai hienompi kuin on. Ei tarvitse. Kaupungin, jossa on mm. koko Euroopan mittakaavassa merkittävä kemianteollisuuden keskittymä ja laajin dyyniranta, ei tarvitse rakentaa keinotekoisia houkutuksia.

Kokkolan brändiuudistuksesta kannattaa näin tuoreen kokkolalaisen varmaan pysyä ihan hiljaa. Uskon kuitenkin, ettei minkään toimivan brändin tai sloganin suunta ole ylhäältä alaspäin. Kaupungilta oli viisas veto jatkaa kesäkuussa brändityöryhmän työtä, jotta ihmisten näkemykset saataisiin paremmin esiin.

Meri, luonto, vanhakaupunki, lyhyet etäisyydet, "kaikki toimii" – näin ihmiset minulle kaupunkiaan ennen muuttoa kehuivat. Enkä väitä vastaan.

Mielenkiintoista nähdä, näkyvätkö nämä seikat kaupungin uudessa, pian julkistettavassa ilmeessä.