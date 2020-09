Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pentik palaa Kokkolaan muutaman kuukauden tauon jälkeen.

Uusi myymälä avataan entiseen Nordean liiketilaan, Rantakadun ja Pitkänsillankadun kulmaukseen. Kiinteistön omistaja Jorma Nikkanen kertoo, että Nordea on siirtynyt rakennuksen toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Tila siirtyi Pentikille syyskuun alussa.

– Pankki jousti todella hyvin, Nikkanen kiittelee.

Tällä hetkellä pankilta tyhjentyneessä tilassa käy kova kuhina. Pentikiltä vahvistetaan, että avajaisia kun on tarkoitus viettää jo 11. syyskuuta, Kokkolan kaupan ja kulttuurin yönä.

– Kaksi viikkoa on yleensä meidän myymälän rakennusaika, eli meillä on tavanomainen aikataulu, kertoo myymälän rakentamisesta vastaava, Pentikin visuaalisen markkinoinnin koordinaattori, Maarit Saikkonen.

Saikkonen kertoo, että Kokkolasta on etsiskelty sopivaa liiketilaa kesän aikana. Etsinnässä oli entistä liiketilaa hieman pienempi paikka. Entinen oli ehdottomasti liian suuri. Nordealta vapautunut liiketila on noin 150 neliötä, ja oikein sopiva.

– Saamme tässä samalla uudistettua myymälää, Saikkonen sanoo.

Rantakadulla sijainnut Pentikin entinen liiketila tyhjeni huhtikuussa, mutta asiakkailta liike oli suljettuna maaliskuun lopusta lähtien. Jo silloin Pentikiltä kerrottiin, että uudet liiketilat olivat kyllä etsinnässä.

Kokkolan Pentik ehti olla toiminnassa Rantakadulla elokuusta 2014 lähtien.

– Missään vaiheessa ei ollut tarkoitus lähteä Kokkolasta, Saikkonen vakuuttaa.

Maaliskuussa Pentikin vanha myymälä suljettiin koronan vuoksi. Saikkosen mukaan muutto uusiin tiloihin tuli oikeastaan sopivaan väliin.

– Liike olisi ollut joka tapauksessa kiinni pidempään.

Moni on jo ehtinyt kaipailla Pentikin myymälää Kokkolaan. Jorma Nikkanenkin on mielissään siitä, että kiinteistöön saadaan uusi, nimekäs vuokralainen. Hänen mukaansa Pentik on tervetullut takaisin Kokkolaan.

Pentik on kansainvälinen sisustusmyymäläketju, jonka oma keramiikkatehdas sijaitsee Posiolla.

– On Kokkolan kannalta hyvä asia, että keskikaupungille saadaan lisää liikkeitä. Paljon parempi kuin jos olisi pelkästään tyhjiä koppeja, Nikkanen kommentoi.