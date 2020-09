Kansanedustaja Peter Östmanin mielipide: Ideologisella missiolla syvennetään Suomen ahdinkoa

Suomi on maailman paras maa. Monella mittarilla. Mutta ilman työtä ja vientiteollisuutta emme voi ylläpitää hyvinvointia. Ostamme tuotteita maailmalta: energiaa, tuotantopanoksia, ruokaa, kulutustavaroita. Viemme entistä vähemmän. Velkaannumme.

Toki on asioita, joita voisimme kuluttaa vähemmän. Korvata määrää laadulla. Mutta kerropa tämä nyt niille, joiden talous on tiukalla ja työpaikka koronan, tai teollisuuden ulosliputuksen myötä muisto vain.

Pääministeripuolueelta on valitettavasti hukassa sekä tilannetaju että suunta. Viestit ja visiot ovat aivan vääriä. Ideologisella missiolla syvennetään Suomen ahdinkoa. Laman ja lamaantumisen aikaan tarvitaan viesti yhdessä tekemisestä. Ideoista, innovaatioista, investoinneista. Tehdään jotain! Annetaan mahdollisuus niille, joilla on idea.

Viime viikolla saimme kuulla uutiset Finnairin 1000 työntekijän irtisanomisista sekä UPM:n aikeista sulkea Kaipolan tehdas. Ennen tehtiin, nyt ei enää tehdä. Kuitenkin samainen yritys ilmoitti tammikuussa puolen miljardin investoinneista Saksaan. Korkean kotimaisuusasteen omaavan teollisuuden ulosliputus ei ole Suomen etu.

SDP piti puoluekokouksensa Tampereella. Pääministeri Marinilta odotettiin avauksia työllisyydestä ja talouskasvun parantamisesta. Sen sijaan saimme epärealistisen, palkansaajia kosiskelevan vision kuuden tunnin työpäivästä entisellä palkkatasolla. On aikoihin eletty, että pääministeripuolue tuo ehdotuksen tällaiseen tilanteeseen.

Lisäksi puoluekokous päätti, että Sdp ottaa tavoitteekseen saada Suomeen turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltävä lainsäädäntö. Toinen väärä viesti keskelle vakavaa talouskriisiä. Suomessa turkistarhaus on maailmanlaajuisesti vastuullista. Alalla on toimintatavoista selkeät näytöt, jotka kestävät kansainvälisen vertailun milloin tahansa. Taas yksi tuotanto siirretään täältä Kiinaan. Siellä eläinten hyvinvointiin emme voi mitenkään vaikuttaa.

Marin totesi käyvänsä työnajan lyhennyksestä jatkoneuvotteluja ammattijärjestöjen kanssa. Pääministeriltä unohtui pieni yksityiskohta. Ennen kuin kakkua jaetaan, pitää löytää leipurit. Mihin yritykset unohtuivat? Palkathan maksetaan edelleen työnantajien ja yritysten toimesta. Toteutuessaan esitys tarkoittaisi kustannusten kasvua ja rajua kilpailukyvyn heikennystä tilanteessa, jossa yritysten selviäminen on muutenkin vaakalaudalla. Julkisen puolen ammateissa mm. vuorotyössä hoiva-alalla esitys tarkoittaisi kymmenien tuhansien uusien työntekijöiden tarvetta, vaikka työvoimapula rokottaa alaa jo nyt. Marinin visio tarkoittaisi tosiasiassa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden purkamista, mikä ei voi olla kenenkään etu, sen paremmin palkansaajien kuin työnantajienkaan.

KD on peräänkuuluttanut työelämän uudistuksia tuottavuuden kasvun lisäämiseksi ja paikallisen sopimisen edistämiseksi. Koko Marinin hallituksessa on se henki, että työelämäuudistuksia ei haluta, mutta sen hedelmät jaettaisiin jo etukäteen. Hallituksen talouspoliittinen linja on hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta suorastaan vaarallinen.

Koronapandemia päällä. Maailmantalous romahduksessa. Suomen talous syöksymässä. Siirtyminen kuuden tunnin työpäivään? Turkiselinkeinon kieltäminen? Turpeen veron kiristäminen? Voiko pääministeripuolue tehdä suurempaa tuhoa Suomen elinkeinoelämälle yhden ja saman viikonlopun aikana? Tuskin.