Viiniarvio

El Coto Crianza 2016, Espanja, 12,98 €

Arvioidaan välillä jotain pitkään saatavilla ollutta perustuotetta, ei pelkästään uutuuksia. Espanjalainen El Coto Crianza on ollut myynnissä kauan, nyt meneillään on vuosikerta 2016, joka on kohtuullisen hyvä. Punaviini tulee perinteisimmältä Riojan alueelta ja perinteiseen tapaan se on myös tehty. Silloin tietää aika tarkkaan mitä tulee saamaan.

Tempranillon tuoksu on rypäleelle ominainen, runsas ja marjainen. Kypsää mustaherukkaa sekä kirsikkaa, vadelmaa ja vähän mansikkaa. Kyseessä on vielä edullinen ja nuorehko crianza, joten vaniljaisuus on hyvin lievää koska tynnyrikypsytys on ollut lyhyehkö.

Maku on juuri sellainen kuin nuorehkolla Riojan viinillä pitääkin. Kypsiä tummia marjoja koko suun täydeltä, vähän sitä vaniljaisuutta ja aika pitkä jälkimaku. Pelkällään maistettuna ei moittimista, tosin viini kannattaa avata hyvissä ajoin ennen nauttimista. Koeruokana grillattua lampaankaretta Lohtajalta sekä valkosipuliperunaa ja El Coto pärjäsi juuri ja juuri ruuan kanssa. Ehkä arkisempi jauhelihapasta olisi nappiosuma. Tai sitten reserva tasoinen ja kypsempi viini. Silti tämä on takuuvarma valinta jos haluaa hieman kypsyneen espanjalaisen, perinteisen punaviinin.