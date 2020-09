Haapajärvellä on aloitettu ponnistelut harvinaisen taimenkannan pelastamiseksi Lohijoessa Kumisevassa. (Keskipohjanmaan verkko 3.9.2020) Eri viranomaisten hallinnoimassa, ja pääasiassa Ely-keskuksen ja kaupungin rahoittamassa hankkeessa Pitkälläkankaalla virtaavan veden kalakanta aiotaan elvyttää kunnostamalla sen kutusorakoita useammassa koskenniskassa.

Joku voi yhä pitää Lohijoen taimenkantaa vähäpätöisenä. Se on ollut yhteiskunnalle tyypillinen ajattelutapa vielä 60- ja 70-luvuilla. Nykyään ainutlaatuiset taimenkannat nähdään toisin. Ne ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Koska jokaisella joella ja jokaisella purolla on oma historiansa, myös siellä kasvaneet taimenet ovat kehittyneet omiksi populaatioikseen.

Haapajärven Pitkälläkankaalla elänyt purotaimen eli ja kukoisti aikanaan koko Kalajoen alueella, lisääntyen lähinnä vesistön pienissä latvajoissa ja puroissa. Kun Kalajoki valjastettiin 70-luvun alussa, purotaimen hävisi muualta paitsi Kumisevan Lohijoesta.

Lohijoen taimen on sitkeää sorttia. Sitä ei lannistanut 60-luvun alkupuolen joen perkaus. Kuivatustoimien nimissä jokea suoristettiin ja siitä poistettiin kiviä. Samalla yläpuolella olevia soita ojitettiin. Seurauksena Lohijokeen pääsi kiintoainesta, joka tukki taimenen kutusorakoita. Samalla hävisivät kivien välissä olleet pienet virrat, jotka luonto oli luonut pitämään kutusorakot puhtaana. Mutta purotaimen oli sitkeä. Sen kanta pieneni mutta sinnitteli näihin päiviin.

Nyt kun pienillä koneilla ja ihmistyöllä Lohijoki kunnostetaan, taimenkannan odotetaan elpyvän. Joessa on ollut pitkään kalastuskielto ja sitä luonnollisesti jatketaan. Voi olla, että kielto ei pääty koskaan. Sillä ei ole kuitenkaan alueen kalastajille suurta merkitystä. He ovat osallistuneet kunnostustalkoisiin sillä mielellä, että taimen kuuluu Haapajärvelle siinä missä sen asukkaatkin.

Lohijoen uljaaseen kanjoniin on pitkään puuhattu paikallista ja miksi ei laajempaakin väestöä palvelevaa virkistysaluetta. Nyt siitä on tulee totta. Lohijoen varren luontopolkua on kunnostettu ja yhden kosken suvantoon noin kilometri kuuluisasta Tynnyrikoskesta on rakennettu rinneportaat, joita ihmiset voivat laskeuta jyrkänteeltä alas suvantoon turvallisesti ja hiekkarinnettä turmelematta.

Koronan aikaan luontomatkailu elää uutta kukoistusta. Luonnon helmassa kävellessä turvavälit pysyvät kunnossa eivätkä virukset tartu pinnoilta. Kannoilla ja kivillä voi istua turvallisesti ja puun runkoa voi kätellä ilman käsidesiä. Rinneportailla ei tarvita maskia. Raittiissa ilmassa mielikin lepää.

Antti Savela