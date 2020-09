Todellinen juhlakonsertti – Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri juhlii Kokkolaa syyskauden avauskonsertissa, jossa kuullaan Sebastian Hillin teoksen kantaesitys ja kaupungista kotoisin olevia huippumuusikoita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lauantaina Snellman-salissa juhlitaan monestakin syystä. Ensinnäkin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri esiintyy livenä koko orkesterin laajuisena ensimmäistä kertaa helmikuun jälkeen. Korona otetaan edelleen vakavasti, ja saliin otetaan vain 165 kuulijaa. Se takaa turvavälit joka suuntaan.

Toinen juhlan aihe on Kokkolan 400-vuotispäivä. Ohjelma on suunniteltu merkkipäivä mielessä.

– Se on nuorekas ja Kokkolan näköinen. Ei hirveästi pönötystä, vaan eteenpäin katsova, mutta samalla perinteitä kunnioittava, kuvaa orkesterin ohjelmakoordinoija ja 1. soolosellisti Lauri Pulakka.

Framille nostetaan aluksi kokkolalainen säveltäjä Erik Fordell, jonka musiikkia Kamariorkesteri esitti 1970-luvulta alkaen.

Lisäksi tuodaan esiin kaupungin musiikkikoulutusta ja sen vuorovaikutusta orkesterin kanssa. Konsertin kapellimestari Janne Nisonen ja solisti, käyrätorvisti Jukka Harju ovat molemmat kotoisin Kokkolasta ja he ovat aloittaneet uransa Keski-Pohjanmaan konservatoriossa.

Harju muistelee esiintyneensä orkesterin solistina ensimmäisen kerran 12-vuotiaana. Nisosella taas oli vakiopaikka Snellman-salin takarivissä. Siellä hän istui jokaisessa konsertissa "heti kun vaipoista oli päästy".

Nisosen mielestä konsertin ohjelma on hyvin Kamariorkesterin näköinen.

– Klassikkoja, kantaesityksiä ja paikallisuus. Ne loksahtivat hyvin yhteen.

Klassikkoja edustavat Haydnin Sinfonia nro 47 G sekä Mozartin Käyrätorvikonsertto numero 4.

Haydnin sinfonia on sävelletty samana aikakautena, jolloin Chydeniuksella oli Kokkolassa oma orkesterinsa. Tuohon aikaan orkesterin edessä ei ollut kapellimestaria, joten Nisonenkin liidaa sen viulistin paikalta.

Juuri Mozartin neljättä käyrätorvikonserttoa ohjelmaan ehdotti Harju itse. Sitä hän ei tiettävästi ole aiemmin Kamariorkesterin kanssa soittanut.

Harjun mielestä teoksessa on "hirveästi ulottuvuuksia", kuten Mozartilla yleensäkin.

– Valoisaa, hienoa. Näinä aikoina tarvitaan juuri tällaista musiikkia, kuvaa Pulakka.

Harjun edellinen solistinen tehtävä ajoittuu samalle päivälle, jolloin koronarajoitukset tulivat voimaan. Oikealle yleisölle soittamisen hän sanookin tuntuvan hienolta.

Myös Nisosen esiintymiset ovat olleet tauolla maaliskuusta lähtien.

– Oli liikuttava hetki kun tiistaina aloitimme harjoitukset. Olla samassa tilassa muiden kanssa, hän sanoo.

Jos on ollut jännitystä ilmassa muusikoilla, on sitä ollut myös säveltäjä Sebastian Hillillä, jonka teos Cinema kantaesitetään lauantaina. Kamariorkesterin tilaama teos on hänen ensimmäinen sävellyksensä jousiorkesterille.

Hilli kertoo ajatelleensa säveltäessään sitä, miten monipuolisesti jousia on elokuvamusiikissa on käytetty luomaan erilaisia tunnelmia.

Sävellysprosessi käynnistyi vuosi sitten syksyllä ja kesti vuodenvaihteeseen. Torstain harjoituksissa Hilli kuuli Cineman ensimmäistä kertaa soitettuna.

– Se oli hienon kuuloista. On aina positiivinen asia, että musiikki vastaa sitä visiota, jota itse on ajatellut, Hilli sanoo.

Nisoselle kantaesityksen johtaminen on mieleinen tehtävä.

– On aina hienoa kun partituuri kolahtaa postiluukusta ja pääsee haistelemaan, mitä teoksessa on. Se on ihan erilainen tilanne kuin silloin kun tekee monta kertaa esitettyä teosta.

Lauantain konsertti lähetetään myös suorastriiminä Kamariorkesterin Youtube-kanavalla. Lisäksi Yle nauhoittaa konsertin.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin syyskauden avauskonsertti Kokkola 400 Snellman-salissa lauantaina 5.9. kello 19.