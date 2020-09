Kirja-arvio: Tommi Kinnusen uusinta romaania ei malta laskea käsistään – Ei kertonut katuvansa on vaikuttava kertomus naisista Lapin sodan päättyessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjat. Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa. 2020.

Tommi Kinnunen on aiemmissakin romaaneissaan löytänyt uusia näkökulmia historiallisiin tapahtumiin. Usein keskiössä ovat olleet ihmiset, joiden kokemuksista on aiemmin vaiettu, kuten naiset ja seksuaalivähemmistöt.

Ei kertonut katuvansa -romaanin kaikki päähenkilöt ovat naisia. Kirja kertoo siitä, miten he kävelevät Norjasta Suomeen. Juoni kuulostaa näin kuvattuna ohuelta, mutta ei ole sitä. Kinnunen onnistuu naisten matkan kestäessä kertomaan monta koskettavaa elämänkohtaloa ja kuvaamaan sodan ylisukupolvisia vaikutuksia.

Jospa he sodan rikkomat vahingossa luovat maailman, jossa rikkinäisyys olikin tavallisuutta? Mitä jos he alkavat palvoa näitä vuosia Jumalaa? Jos he pakottavat lapsensa ja lastensa lapset muitamaan taistelut, niin että nekin menevät rikki jo pienenä, eikä sota koskaan unohdu. Jos rauhan tultuakin näitä kärsimyksiä vaalitana kuin arpista, mätivää haavaa.

Tapahtumat käynnistyvät toisen maailmansodan loppumetreistä. Viimeisiä saksalaisia sotilaita evakuoidaan Pohjois-Norjasta kotimaahansa. Naisia, jotka ovat seuranneet heitä joko työn tai rakkauden takia ei evakuointilaivoihin hyväksytä. He päätyvät norjalaiselle vankileirille. Pieni joukko suomalaisia naisia vapautetaan kuitenkin sattuman oikusta tunturiin. Salaisuuksia kantava Irene, nuori Katri, iäkäs sairaanhoitaja Aili, epämääräistä elämää viettänyt Veera ja käytännöllinen Siiri aloittavat pitkän vaelluksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikki tietävät, että paluuta entiseen ei ole. Sota on vienyt vähintään kodin ja kunnian. Sodassa väärän puolen valinneista naisista on tullut hetkessä pettureita ja huoria.

Natsien hirmutöiden paljastuessa haluttiin unohtaa, että saksalaiset toivat Suomeen myös työtä ja sivistystä, josta Lapin peräkylillä ei oltu kuultukaan. Osa naisista hakeutui kasarmeille töihin puhtaasti pitääkseen itsensä ja lapsensa leivässä. Mutta monille työ tarkoitti myös vapautumista jatkuvasta raadannasta tai ahdistavasta uskonnollisesta kontrollista. Sodan jälkeen naiset olivat helppoja syntipukkeja.

Toisaalta naisetkin tiesivät leireistä ja hirmuteoista, joihin saksalaiset sodassa olivat syyllistyneet.

Syyllisyys kasvoi Irenen sisällä. Yhä useammin hän huomasi ajatuksiensa palaavan siihen, kuinka paljon hän itse oli vastuussa siitä, että nämä seudut olivat muuttuneet tuhkaksi. Hänhän oli tarjoillut korviketta ja kauniita hymyjä niille, jotka toivat pohjoiseen pahuuden, Siiri jylhiä runoja ja Veesa itseään.

Toisinaan Irenen pohdinnassa on turhaa profeetallisuutta eli se tuntuu kumpuavan tämän päivän näkökulmasta. Muuten Kinnusen kerronta on sujuvaa ja uskottavaa. Naisten karuille sotamuistoille vastapainona toimii Lapin luonto, joka herää kevääseen, huolimatta kaikista savuavista raunioista, miinoitetuista metsäteistä ja joukkohaudoista.

Kieli on kaunista, mutta konkreettista. Lukija pystyy tuntemaan maasta huokuvan kylmyyden ja maistamaan leivinuunissa paistetun ohrarieskan.

Tommi Kinnunen on kaikissa romaaneissaan vakuuttanut henkilökuvauksellaan. Hän ei kirjoita uhrikertomuksia. Hänen hahmonsa välttävät kaikki stereotypiat, ja hän onnistuu yleensä tuomaan mukaan myös jonkin yllättävän kulman. Niin nytkin.

Kirja on loppua kohden niin koukuttava, että romaania ei malta laskea käsistään. Kiitos vain Tommi Kinnunen, yhdet yöunet tässä meni. Mutta se oli sen arvoista.