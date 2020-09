Derby ja Finlandia Vermossa – Keväältä siirtynyt suurkilpailu ajetaan myöhään perjantaina

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Seppo Luokkala

Perinteinen Finlandia-ajo on kuumentanut ravikevään toukokuun alussa. Tänä vuonna oli varsinaisena Finlandia-päivänä Vermon radalla sangen hiljaista. Koronan vuoksi ravit olivat tauolla, mutta Vermo päätti ajaa rahakkaan lähdön myöhemmin.

Finlandia-ajo sijoitettiin kaksipäiväisen huipputapahtuman avauspäivään, eli tämän viikon perjantaihin. Vaikka kyseisen lähdön ykköspalkinto pudotettiin 110 000 eurosta 75 000:een, on vähän ennen iltakymmentä ravattava mailin lähtö tasoltaan kohtalainen.

Ruotsalaisvieras Double Exposure sai arvonnassa "yllättäen" kakkosradan ja starttaa lähtöön selvänä suosikkina. Daniel Redenin laatutallin tamma on mennyt alle 10:n ajan viimeksi Jägersrossa viisi viikkoa sitten.

Finlandia-ajon kymmenestä osallistujasta peräti seitsemää valmennetaan Suomessa. Mikkelissä heinäkuussa 08,9a-ajan hurjastellut Next Direction on viitosradalta suosikin kovin haastaja. Untersteinerin Heart Of Steel on kolmas, jonka voitto ei yllättäisi.

Viikonlopun isoimmat rahat kuittaa lauantaisen Derbyn voittaja. Tässä klassikkokisassa on palkintosumma pysynyt ennallaan 150 000 eurossa. Toisin kuin Finlandiassa on Derbyssä voittaja taatusti kotimainen hevonen.

Kaksitoista hienoa 4-vuotiasta mittelee paremmuudesta 2600 metrin matkalla. Kullakin osallistujalla on taulussaan kärkisijoituksia, mutta yksi erottuu kuitenkin joukosta. Raviliiga HIFK:n omistama Mascate Match sai karsintavoittajien keskinäisessä arvonnassa vain radan viisi, mutta on siitä huolimatta selvä suosikki ykkösrahojen nappaajaksi.

Mascate Match on ansainnut urallaan jo 467 162 euroa ja voittanut 23 kertaa 27:stä yrityksestä.

Yksi haastajista, karsintavoittaja niin ikään, on kokkolalaisen Backstage Stablen omistama Main Stage. Kun nelospalkintokin tuo 28 200 euroa, on Main Stagella hyvä tilaisuus tilin tekoon. Antti Ojanperän valmentaman oriin rattailla istuu tuttuun tapaan Santtu Raitala.

Arvid Åvallin Tammaderbyn voittaja kuittaa lauantaina 30 000 euroa. Sitä tavoittelevat mm. Ylivieskan Smiley Match ja Kalajoen Sweet Carolina.

Kahden päivän aikana ajetaan useita isopalkintoisia lähtöjä, kuten Erkon Pokaali ja Käpylä GP. Jälkimmäisessä on mukana mm. Dartagnan Sisu, jonka tallikaveri Farzad Boko on startissa jo perjantaina.

Keskipohjalaisista radalla nähdään lisäksi perjantaina Truedream A.F., Vilkkeen Velmu ja Ronzon Face sekä lauantaina Lake´s Bella, Pops`Sunrise ja Maatian Tähti.