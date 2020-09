Kasvomaskisuositus tuli voimaan myös Keski-Pohjanmaalla uuden koronavirustartunnan myötä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maskisuositus on astunut voimaan myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella, muun maan tavoin. Maskisuositus annettiin samanaikaisesti, kun Soite kertoi jo toisesta koronavirustartunnasta kahden viikon sisällä.

Soiten ilmoitti alueella todetusta uusimmasta koronavirustartunnasta torstaina. Tartunta on saatu riskimaasta ja tartunnan saanut on kotieristyksessä.

Tartuntaketju on saatu selville, eikä tartuntaan liity Soiten mukaan joukkoaltistumista. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 34 koronavirustartuntaa.

Vaikka tautitilanne Soiten alueella on rauhallinen, on odotettavissa että yksittäisiä koronavirustartuntoja esiintyy syksyn aikana. Maskisuositus on otettu voimaan ennaltaehkäisevästi.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on otettu käyttöön maskisuositus, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä tartuntoja.

Soite suosittelee yli 15-vuotiaita käyttämään joko kertakäyttöistä eli niin sanottua kirurgista maskia tai kangasmaskia sellaisissa tilanteissa, joissa 1–2 metrin turvaväliä ei voida pitää, kuten esimerkiksi julkisessa liikenteessä.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös silloin, kun henkilö on hakeutumassa koronatestiin tai palaamassa jostain riskimaasta Suomeen. Kasvomaskia voi käyttää myös muissa sellaisissa tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskinsa itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan.

Soiten sosiaalipalvelut ovat jakaneet ja jakavat vastakin kasvomaskeja vähävaraisille.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa metrin, kahden turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Lisää aiheesta:

Kiihtymisvaiheessa alueellinen tartuntojen ilmaantuvuusluku nousee 10–25 tartuntaan 100 000 asukasta kohti